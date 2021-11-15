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15 ноября: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
15 ноября, 07:25
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Всемирный день вторичной переработки – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 15 ноября.
15 ноября: какой сегодня праздник
15 ноября: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой народный и православный праздник у украинцев 15 ноября 2021 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня праздник, 15 ноября

  • Всемирный день вторичной переработки (День рециклинга) был организован в 1997 году с целью решить проблему ограниченности ресурсов, снизить стоимость готовой продукции за счет использования дешевого сырья и борьбы с загрязнением окружающей среды.

Именинники 15 ноября

День ангела сегодня отмечают: Доминика и Константин.

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Какой сегодня церковный праздник

15 ноября в православной церкви чтится память мучеников Акиндина, Пигасия, Афония, Элпидифора, Анемподиста и других с ними, преподобного Маркиана Киринейского.

Народный праздник

В народе 15 ноября чествовались Акиндин и Пигасий. В этот день можно было избавиться от бессонницы. Это был период, когда в овинах как раз начинали сушить зерно, для чего под ним разводили огонь. А еще сушили сено для домашнего скота. Люди верили, что в овинах живут домовые овинники, которые предстают в человеческом обличье. Также на Акиндина и Пигасия обминали коноплю и лен, готовя их к продаже или к прядению.

Приметы на 15 ноября

  • Акиндин разжигает овин, а Пигасий солнце гасит;
  • если на Акиндина и Пигасия облака в небе – можно ждать потепления;
  • если синицы засуетились – к скорому похолоданию;
  • нельзя обижать овинника, чтобы он не сжег весь урожай в овине;

Интересные и важные события в Украине и мире 15 ноября

  • 1492 – Христофор Колумб в дневнике впервые описал табак, который употребляли индейцы.
  • 1918 – началось восстание против власти гетмана Павла Скоропадского.
  • 1934 – в СССР проведена первая телепередача со звуковым сопровождением.
  • 1942 – в ходе Второй мировой войны нацисты уничтожили Антопольское гетто.
  • 1956 – в Нью-Йорке состоялась премьера первого фильма с участием Элвиса Пресли "Люби меня нежно".

Кто родился 15 ноября

  • 1862 – Герхарт Гауптман, немецкий писатель, драматург.
  • 1922 – Игорь Стечкин, советский и российский конструктор стрелкового оружия.
  • 1940 – Роберто Кавалли, итальянский дизайнер одежды, основатель одноименного бренда Roberto Cavalli.
  • 1945 – Анни-Фрид Лингстад, шведская певица, солистка группы ABBA.

Ранее мы публиковали прогноз магнитных бурь на ноябрь 2021 года.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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