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26 ноября: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
26 ноября, 07:25
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Черная пятница, Всемирный день информации – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 26 ноября.
26 ноября: какой сегодня праздник
26 ноября: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой народный и православный праздник у украинцев 26 ноября 2021 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня праздник, 26 ноября

  • Всемирный день информации (World Information Day) отмечается с 1994 года по инициативе Международной академии информатизации МАИ в честь проведенного в этот день в 1992 году первого Международного форума информатизации.
  • Черная пятница (Black Friday) – это первая пятница после Дня благодарения в Америке, в которую проводится традиционный рождественский сезон распродаж по всему миру.
  • День без покупок (Buy Nothing Day) – организован как альтернатива Черной пятнице в этот же самый день, когда многие люди отказываются от покупок с целью напомнить обществу о том, что чрезмерное потребление опасно.
  • Международный день сапожника – профессиональный праздник мастеров и ремесленников, занятых в производстве и ремонте обуви.
  • Всеукраинский день логиста – в последнюю пятницу ноября проводится профессиональный праздник специалистов в области планирования, реализации и контроля перемещения и хранения товаров от пункта отправления до конечного потребителя.

Именинники 26 ноября

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Какой сегодня церковный праздник

26 ноября в православной церкви чтится память святителя Иоанна Златоустого, архиепископа Константинопольского, мучеников Антонина, Никифора и Германа, мученицы Манефы.

Народный праздник

В народе 26 ноября отмечался Златоуст – в честь святого Иоанна Златоустого, одного из трех Вселенских святителей и учителей. Святому Златоусту молились о справедливом суде над мздоимцами и обманщиками, а также об исцелении для детей, если у них был дефект речи.

Приметы на 26 ноября

  • на Златоуста не бывает оттепелей;
  • дрова в печи или камине трещат – погода вскоре испортится;
  • к этому времени все живое замирает, растения засыпают, звери сидят по норам;
  • на Златоуста ни в коем случае нельзя ругаться, иначе Бог не услышит ваши молитвы.

Интересные и важные события в Украине и мире 26 ноября

  • 1943 – в ходе Второй мировой войны освобожден город Гомель.
  • 1976 – зарегистрирована торговая марка Microsoft.
  • 1977 – во Львове открыт памятник первопечатнику Ивану Федорову.
  • 1988 – в СССР стартовал пилотируемый космический аппарат "Союз ТМ-7" с международным экипажем.
  • 2005 – в Украине установлен День памяти жертв Голодомора 1932-33 годов на последнюю субботу ноября.

Кто родился 26 ноября

  • 1607 – Джон Гарвард, американский колонист, в честь которого назван Гарвардский университет.
  • 1893 – Александр Лебедев, советский физик, специалист в области оптики.
  • 1903 – Алексей Панкратьев, украинский кинооператор.
  • 1939 – Тина Тернер, американская певица, актриса, танцовщица.

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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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