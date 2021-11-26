26 листопада: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Чорна п'ятниця, Всесвітній день інформації – які ще значні дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 26 листопада.

26 листопада: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке народне і православне свято в українців 26 листопада 2021 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Яке сьогодні свято, 26 листопада

Всесвітній день інформації (World Information Day) відзначається з 1994 року з ініціативи Міжнародної академії інформатизації МАІ на честь проведеного у 1992 році першого Міжнародного форуму інформатизації.

Чорна п'ятниця (Black Friday) – це перша п'ятниця після – це перша п'ятниця після Дня подяки в Америці , в яку проводиться традиційний різдвяний сезон розпродажу по всьому світу.

День без покупок (Buy Nothing Day) – організований як альтернатива Чорній п'ятниці цього ж дня, коли багато людей відмовляються від покупок з метою нагадати суспільству про те, що надмірне споживання небезпечне.

Міжнародний день шевця – професійне свято майстрів і ремісників, зайнятих у виробництві та ремонті взуття.

Всеукраїнський день логіста – в останню п'ятницю листопада проводиться професійне свято фахівців у галузі планування, реалізації і контролю переміщення та зберігання товарів від пункту відправлення до кінцевого споживача.

Іменинники 26 листопада

День ангела сьогодні відзначають: Герман та Іван.

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Яке сьогодні церковне свято

26 листопада у православній церкві вшановується пам'ять святителя Іоана Золотоустого, архієпископа Константинопольського, мучеників Антоніна, Никифора і Германа, мучениці Манефи.

Народне свято

У народі 26 листопада відзначався Златоуст – на честь святого Іоанна Золотоустого, одного із трьох Вселенських святителів та вчителів. Святому Златоусту молилися про справедливий суд над хабарниками і брехунами, а також про зцілення для дітей, якщо у них був дефект мовлення.

Прикмети на 26 листопада

на Златоуста немає відлиг;

дрова в печі чи каміні тріщать – погода незабаром зіпсується;

на цей час все живе завмирає, рослини засинають, звірі сидять по норах;

на Златоуста у жодному разі не можна лаятись, інакше Бог не почує ваші молитви.

Цікаві іа важливі події в Україні та світі 26 листопада

1943 – під час Другої світової війни звільнено місто Гомель.

1976 – зареєстровано торгову марку Microsoft.

1977 – у Львові відкрито пам'ятник першодрукарю Івану Федорову.

1988 – в СРСР стартував пілотований космічний апарат "Союз ТМ-7" з міжнародним екіпажем.

2005 – в Україні встановлено День пам'яті жертв Голодомору 1932-33 років на останню суботу листопада.

Хто народився 26 листопада

1607 – Джон Гарвард, американський колоніст, на честь якого названо Гарвардський університет.

1893 – Олександр Лебедєв, радянський фізик, фахівець у галузі оптики.

1903 – Олексій Панкратьєв, український кінооператор.

1939 – Тіна Тернер, американська співачка, актриса, танцівниця.

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