Лайфхакер
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
📣 Що скаже Зеленський? 🔔 Загроза війни з Росією 🇺🇦 Ультиматум Майдану 👜 Чорна п'ятниця 2021

Створюємо затишок

Чистимо пальто

Зберігаємо прикраси

Як садити ліщину

Догляд за тваринами

Подорож на авто
СЬОГОДНІ Лайфхакер Свята

26 листопада: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
26 листопада, 07:25
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Чорна п'ятниця, Всесвітній день інформації – які ще значні дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 26 листопада.
26 листопада: яке сьогодні свято
26 листопада: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке народне і православне свято в українців 26 листопада 2021 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Яке сьогодні свято, 26 листопада

  • Всесвітній день інформації (World Information Day) відзначається з 1994 року з ініціативи Міжнародної академії інформатизації МАІ на честь проведеного у 1992 році першого Міжнародного форуму інформатизації.
  • Чорна п'ятниця (Black Friday) – це перша п'ятниця після Дня подяки в Америці, в яку проводиться традиційний різдвяний сезон розпродажу по всьому світу.
  • День без покупок (Buy Nothing Day) – організований як альтернатива Чорній п'ятниці цього ж дня, коли багато людей відмовляються від покупок з метою нагадати суспільству про те, що надмірне споживання небезпечне.
  • Міжнародний день шевця – професійне свято майстрів і ремісників, зайнятих у виробництві та ремонті взуття.
  • Всеукраїнський день логіста – в останню п'ятницю листопада проводиться професійне свято фахівців у галузі планування, реалізації і контролю переміщення та зберігання товарів від пункту відправлення до кінцевого споживача.

Іменинники 26 листопада

День ангела сьогодні відзначають: Герман та Іван.

Реклама

Яке сьогодні церковне свято

26 листопада у православній церкві вшановується пам'ять святителя Іоана Золотоустого, архієпископа Константинопольського, мучеників Антоніна, Никифора і Германа, мучениці Манефи.

Народне свято

У народі 26 листопада відзначався Златоуст – на честь святого Іоанна Золотоустого, одного із трьох Вселенських святителів та вчителів. Святому Златоусту молилися про справедливий суд над хабарниками і брехунами, а також про зцілення для дітей, якщо у них був дефект мовлення.

Прикмети на 26 листопада

  • на Златоуста немає відлиг;
  • дрова в печі чи каміні тріщать – погода незабаром зіпсується;
  • на цей час все живе завмирає, рослини засинають, звірі сидять по норах;
  • на Златоуста у жодному разі не можна лаятись, інакше Бог не почує ваші молитви.

Цікаві іа важливі події в Україні та світі 26 листопада

  • 1943 – під час Другої світової війни звільнено місто Гомель.
  • 1976 – зареєстровано торгову марку Microsoft.
  • 1977 – у Львові відкрито пам'ятник першодрукарю Івану Федорову.
  • 1988 – в СРСР стартував пілотований космічний апарат "Союз ТМ-7" з міжнародним екіпажем.
  • 2005 – в Україні встановлено День пам'яті жертв Голодомору 1932-33 років на останню суботу листопада.

Хто народився 26 листопада

  • 1607 – Джон Гарвард, американський колоніст, на честь якого названо Гарвардський університет.
  • 1893 – Олександр Лебедєв, радянський фізик, фахівець у галузі оптики.
  • 1903 – Олексій Панкратьєв, український кінооператор.
  • 1939 – Тіна Тернер, американська співачка, актриса, танцівниця.

Раніше ми розповідали, як задобрити Тигра, щоб Новий рік 2022 був вдалим та щасливим .

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Лайфхаки для життя
Більше новин
Реклама
Останні новини
Більше новин
Всі новини Life
Показати більше
Все про зірок
Більше новин
Привітання на усі випадки життя
Лайфхак тижня
Як обладнати приміщення для тварин
Хакнути
Чи легко справляєтеся з чищенням ківі?
Місячний календар на тиждень
22 - 28 листопада
Вплив на життя
Сприятливі та небезпечні дні у листопаді
Місячний календар
Що треба робити?
Лайфхакер
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти