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Що подарувати автолюбителю на День автомобіліста

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
22 жовтня, 10:20
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До Дня автомобіліста залишається тиждень – тож іще є час підібрати корисний, стильний, прикольний і душевний подарунок.
Подарунки на День автомобіліста
Подарунки на День автомобіліста / Фото: Колаж: Сьогодні

31 жовтня в Україні відзначається День автомобіліста-2021 . Це свято професіоналів і любителів щорічно припадає на останню жовтневу неділю, і в 2021 році збігається з днем Геловіну.

Не забудьте привітати знайомих автомобілістів і водіїв, побажати їм ні цвяха, ні жезла, а ще купити корисний і оригінальний подарунок .

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Насправді, вирішити, що подарувати автомобілісту в свято, не так вже й складно, тому що для машини потрібно так багато різноманітних речей. А ми зібрали для вас кілька цікавих ідей , за допомогою чого ви можете порадувати, подбати і просто підняти настрій винуватцям торжества.

Ідеї подарунків на День автомобіліста-2021

  • Обкладинка на права

Обкладинка на права "Ретро машина", 150 грн / Фото: superpupers.com
Обкладинка на права "Ретро машина", 150 грн / Фото: superpupers.com

Ця гарна і практична обкладинка ще і дуже містка, оскільки в ній є багато кишеньок різного формату і туди можна вкласти всі необхідні водієві документи . Вона виготовлена зі щільного матеріалу на гумовій основі, що не пропускає вологу, не вигорає на сонці, а краї захищені металевими куточками.

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  • Термос

Термос 33 wishes Автоколеса, 499 грн / Фото: rozetka.com.ua
Термос 33 wishes Автоколеса, 499 грн / Фото: rozetka.com.ua

Зробіть корисний подарунок автолюбителю: оригінальний термос, виготовлений у вигляді стилізованих автомобільних коліс . 0,3 л гарячого чаю або кави підбадьорять в дорозі і не дадуть замерзнути під час подорожі.

  • Автопилосос

Автопилосос Elegant, 656 грн / Фото: prom.ua
Автопилосос Elegant, 656 грн / Фото: prom.ua

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Доволі потужний компактний пилосос із різними насадками призначений для сухого та вологого прибирання салону і багажника автомобіля. Також з його допомогою можна зібрати пролиту рідину в салоні або розтанувший сніг на автомобільних гумових килимках. Час безперервної роботи становить півгодини. Працює від прикурювача.

  • Іграшка в машину

Кіт Саймон на присосках, 205 грн / Фото: rozetka.com.ua
Кіт Саймон на присосках, 205 грн / Фото: rozetka.com.ua

Якщо водій із хорошим почуттям гумору, та ще й любитель тварин, то такий подарунок припаде йому до душі. Яскравий веселий кіт , що прилип до скла авто, подарує позитив і підніме настрій навіть у важкому шляху.

  • Чашка

Чашка-хамелеон "Бензоколонка", 189 грн / Фото: lukoshek.com.ua
Чашка-хамелеон "Бензоколонка", 189 грн / Фото: lukoshek.com.ua

Це не зовсім звичайна чашка. Щоб побачити, як вона працює, просто "заправте" її улюбленим гарячим напоєм, і вона відразу ж покаже "повний бак" – рівень чаю або кави.

  • Автомобільний зарядний пристрій

Автомобільний зарядний пристрій, 255 грн / Фото: lukoshek.com.ua
Автомобільний зарядний пристрій, 255 грн / Фото: lukoshek.com.ua

Автомобільний зарядний пристрій – цей простий гаджет насправді дуже практичний і корисний в дорозі подарунок, який буде завжди під рукою у вашого автомобіліста.

  • Шоколадний подарунок

Шоколадні лого авто, 200 грн / Фото: prom.ua
Шоколадні лого авто, 200 грн / Фото: prom.ua

Такий гарний шоколадний набір стане чудовим символічним і смачним подарунком автомобілісту. Він виготовлений із натурального шоколаду і упакований в преміальну коробку з бантом.

  • Подушка на підголівник

Подушка на підголівник, 604 грн / Фото: prom.ua
Подушка на підголівник, 604 грн / Фото: prom.ua

Подушка на підголівник у машину з логотипом авто – це не просто стильний аксесуар , але ще і турбота про водія під час тривалого перебування за кермом, оскільки вона створює додатковий комфорт.

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у жовтні 2021 року в Україні.

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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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