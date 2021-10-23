Гороскоп на 24 октября для всех знаков зодиака

Астрологический прогноз на 24 октября для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня / Фото: Коллаж: Сегодня

Астрологи дали прогноз на 24 октября 2021 года. Разноплановый и непростой день ждет представителей многих знаков зодиака, когда можно легко поддаться искушениям и обману.

Гороскоп на 24 октября для Овна

Овен (21 марта – 20 апреля) / Фото: Сегодня

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Возможно, к вам вернется то, что вы давно отдали и даже успели об этом забыть. Это будет небольшой сюрприз. Вас никто не побеспокоит – можете планировать все, что захотите, и внедрять свои идеи.

Гороскоп на 24 октября для Тельца

Телец (21 апреля – 21 мая) / Фото: Сегодня

Этот день идеален для перемен. Если не можете придумать ничего лучше, то хотя бы измените прическу. Но лучше переделать что-то более серьезное. Вечер обещает быть весьма романтическим и приятным.

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Гороскоп на 24 октября для Близнецов

Близнецы (22 мая – 21 июня) / Фото: Сегодня

Вы достигнете желаемого, не прилагая для этого особых усилий. Можете смело собой гордиться, вы отлично поработали. Удача на вашей стороне, главное – не опускайте руки, используйте любую возможность и действуйте.

Гороскоп на 24 октября для Рака

Рак (22 июня – 22 июля) / Фото: Сегодня

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Довольно неожиданную и полезную идею вы услышите от друзей или близких. Ею стоит воспользоваться незамедлительно. От вас многое зависит – вы и сами можете догадаться, как можно сделать мир лучше.

Гороскоп на 24 октября для Льва

Лев (23 июля – 21 августа) / Фото: Сегодня

Отличный день для сюрпризов и розыгрышей. Если на подобные развлечения нет времени или желания – просто сходите к кому-нибудь в гости. Не можете найти решение своих проблем – обсудите их с близкими людьми.

Гороскоп на 24 октября для Девы

Дева (22 августа – 23 сентября) / Фото: Сегодня

Вы даже не пробовали ничего изменить, но уже твердо убеждены, что это невозможно. Чудеса случаются, надо просто в них верить. Вы будете на высоте и сможете достичь вершин, не прилагая никаких особых усилий.

Гороскоп на 24 октября для Весов

Весы (24 сентября – 24 октября) / Фото: Сегодня

Даже если вы очень спешите, то от правил отступать не стоит. Впоследствии это может стать серьезным основание для придирок. Займитесь в этот день чем-то интересным, творческим и утонченным.

Гороскоп на 24 октября для Скорпиона

Скорпион (24 октября – 23 ноября) / Фото: Сегодня

Сейчас ваша жизнь больше похожа на спокойную реку, но если вам вдруг захочется что-то изменить, делайте это уверенно и не торопясь. Хотя вряд ли какая-то сила сможет заставить вас оторваться от дивана.

Гороскоп на 24 октября для Стрельца

Стрелец (24 ноября – 22 декабря) / Фото: Сегодня

Грош цена советам, которые вы услышите в этот день, хотя доброжелателей будет слишком много. Наберитесь терпения и полагайтесь только на свои силы. Лучше не оставляйте никаких незавершенных дел.

Гороскоп на 24 октября для Козерога

Козерог (23 декабря – 20 января) / Фото: Сегодня

Малознакомые люди будут с вами намного любезнее, чем близкие. Попробуйте узнать причину подобного поведения, возможно, вы кого-то обидели. Упрямство – часто бестолковая черта характера, которую стоит изжить.

Гороскоп на 24 октября для Водолея

Водолей (21 января – 19 февраля) / Фото: Сегодня

Вы можете стать свидетелем каких-то значимых событий. Так что будьте готовы к неожиданным поворотам и сюрпризам. Если не хотите навсегда потерять объект своей симпатии, постарайтесь не допустить взрыва эмоций.

Гороскоп на 24 октября для Рыб

Рыбы (20 февраля – 20 марта) / Фото: Сегодня

Ваш трудовой энтузиазм подхлестнут потребности вашего семейства. День будет приятен, несмотря на вашу занятость. Вот только ваше окружение почему-то решило, что вы нуждаетесь в их советах.

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