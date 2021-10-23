Гороскоп на 24 жовтня для всіх знаків зодіаку

Астрологічний прогноз на 24 жовтня для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на сьогодні / Фото: Колаж: Сьогодні

Астрологи дали прогноз на 24 жовтня 2021 року. Різноплановий і непростий день чекає на представників багатьох знаків зодіаку, коли можна легко піддатися спокусам і обману.

Гороскоп на 24 жовтня для Овна

Овен (21 березня – 20 квітня) / Фото: Сьогодні

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Можливо, до вас повернеться те, що ви давно віддали і навіть встигли про це забути. Це буде невеликий сюрприз. Вас ніхто не потурбує – можете планувати все, що захочете, і впроваджувати свої ідеї.

Гороскоп на 24 жовтня для Тельця

Телець (21 квітня – 21 травня) / Фото: Сьогодні

Цей день ідеальний для змін. Якщо не можете придумати нічого кращого, то хоча б змініть зачіску. Але краще переробити щось більш серйозне. Вечір обіцяє бути вельми романтичним і приємним.

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Гороскоп на 24 жовтня для Близнят

Близнюки (22 травня – 21 червня) / Фото: Сьогодні

Ви досягнете бажаного, не докладаючи для цього особливих зусиль. Можете сміливо собою пишатися, ви чудово попрацювали. Удача на вашому боці, головне – не опускайте руки, використовуйте будь-яку можливість і дійте.

Гороскоп на 24 жовтня для Рака

Рак (22 червня – 22 липня) / Фото: Сьогодні

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Досить несподівану і корисну ідею ви почуєте від друзів або близьких. Нею варто скористатися негайно. Від вас багато чого залежить – ви і самі можете здогадатися, як можна зробити світ кращим.

Гороскоп на 24 жовтня для Лева

Лев (23 липня – 21 серпня) / Фото: Сьогодні

Гарний день для сюрпризів та розіграшів. Якщо на подібні розваги немає часу або бажання – просто сходіть до кого-небудь у гості. Не можете знайти рішення своїх проблем – обговоріть їх із близькими людьми.

Гороскоп на 24 жовтня для Діви

Діва (22 серпня – 23 вересня) / Фото: Сьогодні

Ви навіть не пробували нічого змінити, але вже твердо переконані, що це неможливо. Дива трапляються, треба просто в них вірити. Ви будете на висоті і зможете досягти вершин, не докладаючи жодних особливих зусиль.

Гороскоп на 24 жовтня для Терезів

Терези (24 вересня – 24 жовтня) / Фото: Сьогодні

Навіть якщо ви дуже поспішаєте, то від правил відступати не варто. Згодом це може стати серйозною підставою для претензій. Займіться в цей день чимось цікавим, творчим і витонченим.

Гороскоп на 24 жовтня для Скорпіона

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада) / Фото: Сьогодні

Зараз ваше життя більше схоже на спокійну річку, але, якщо вам раптом захочеться щось змінити, робіть це впевнено і не поспішаючи. Хоча навряд чи якась сила зможе змусити вас відірватися від дивана.

Гороскоп на 24 жовтня для Стрільця

Стрілець (24 листопада – 22 грудня) / Фото: Сьогодні

Гріш ціна порадам, які ви почуєте у цей день, хоча доброзичливців буде занадто багато. Наберіться терпіння і покладайтеся лише на свої сили. Краще не залишайте ніяких незавершених справ.

Гороскоп на 24 жовтня для Козорога

Козеріг (23 грудня – 20 січня) / Фото: Сьогодні

Малознайомі люди будуть з вами набагато привітніше, ніж близькі. Спробуйте дізнатися причину такої поведінки, можливо, ви когось образили. Упертість – часто безглузда риса характеру, яку варто зжити.

Гороскоп на 24 жовтня для Водолія

Водолій (21 січня – 19 лютого) / Фото: Сьогодні

Ви можете стати свідком якихось значущих подій. Тож будьте готові до несподіваних поворотів і сюрпризів. Якщо не хочете назавжди втратити об'єкт своєї симпатії, постарайтеся не допустити вибуху емоцій.

Гороскоп на 24 жовтня для Риб

Риби (20 лютого – 20 березня) / Фото: Сьогодні

Ваш трудовий ентузіазм підхльоснуть потреби вашого сімейства. День буде приємний, незважаючи на вашу зайнятість. Ось тільки ваше оточення чомусь вирішило, що ви потребуєте їхніх порад.

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