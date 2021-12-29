Гороскоп на 30 декабря для всех знаков зодиака

Астрологический прогноз на 30 декабря для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня / Фото: Коллаж: Сегодня

Астрологи дали прогноз на 30 декабря 2021 года. Наступает достаточно суетливый день, когда можно много чего хотеть, но так же мало успеть – но это и понятно в конце уходящего года.

Гороскоп на 30 декабря для Овна

Овен (21 марта – 20 апреля) / Фото: Сегодня

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Если вас вдруг примут за кого-то другого – не расстраивайтесь. Возможно, как раз вы и сможете помочь человеку, который обознался. Такие встречи и переплетения ситуаций могут быть не случайны.

Гороскоп на 30 декабря для Тельца

Телец (21 апреля – 21 мая) / Фото: Сегодня

Нынешний день лучше всего провести с семьей в приятной суете и подготовке к празднику, если есть возможность. А если нет, то хотя бы придите с работы пораньше, чтобы сделать видимость участия в общем деле.

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Гороскоп на 30 декабря для Близнецов

Близнецы (22 мая – 21 июня) / Фото: Сегодня

Постарайтесь удержаться от своих комментариев окружающим, насколько незначительными кажутся вам их заботы. На самом деле вы их немного недооцениваете. И поймете свою ошибку во время праздника.

Гороскоп на 30 декабря для Рака

Рак (22 июня – 22 июля) / Фото: Сегодня

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Вам придется потрудиться, чтобы достичь желаемого результата – а ведь он того стоит. Помните, что под лежачий камень вода не течет. Зато исполнив все запланированные дела, вы почувствуете себя героем.

Гороскоп на 30 декабря для Льва

Лев (23 июля – 21 августа) / Фото: Сегодня

Ваш внешний вид будет иметь огромное значение. Даже если вы не очень-то уверены в себе, вы обязаны демонстрировать окружающим полное спокойствие и умиротворенность. Либидо от этого только выиграет.

Гороскоп на 30 декабря для Девы

Дева (22 августа – 23 сентября) / Фото: Сегодня

В этот день должно произойти что-то неожиданное. Причем вы будете явно рады такому повороту событий. Кто-то примерит на себя роль волшебника и исполнит ваше желание. Только голову не теряйте от счастья.

Гороскоп на 30 декабря для Весов

Весы (24 сентября – 23 октября) / Фото: Сегодня

Приготовьтесь к тому, что вам предстоит слушать чей-то долгий и утомительный монолог. И не зевайте в лицо собеседнику. Иногда приходится выполнять роль утешительной жилетки – вам будут за это признательны.

Гороскоп на 30 декабря для Скорпиона

Скорпион (24 октября – 23 ноября) / Фото: Сегодня

Делайте то, что считаете нужным, и можете даже не обращать внимание на тех, кто шепчется у вас за спиной. Они вам никак не смогут навредить, разве что позавидуют, но это пустое. Просто отпустите ситуацию.

Гороскоп на 30 декабря для Стрельца

Стрелец (24 ноября – 22 декабря) / Фото: Сегодня

Скорее всего, вас терзает чувство неудовлетворенности – вы способны на большее, но почему-то не реализовали свой потенциал. Попробуйте исправить ситуацию, только не слишком кардинальным образом.

Гороскоп на 30 декабря для Козерога

Козерог (23 декабря – 20 января) / Фото: Сегодня

Подумайте о собственном здоровье – не игнорируйте его и не пускайте все на самотек. А для того, чтобы без вас ничего не вышло из строя, не поломались планы и не обрушились розовые замки, задействуйте коллективный разум.

Гороскоп на 30 декабря для Водолея

Водолей (21 января – 19 февраля) / Фото: Сегодня

На вас нападет лень, избавиться от которой самостоятельно вы не сможете. Зовите на помощь близких, а не то все труды в канун праздников пропадут зря. Не дайте себя сломить собственным же недостаткам.

Гороскоп на 30 декабря для Рыб

Рыбы (20 февраля – 20 марта) / Фото: Сегодня

Вы отлично работаете как самостоятельно, так и в компании с другими. Так что наступает прекрасный момент, чтобы подбить итоги и похвалить себя и своих единомышленников – вы это заслужили.

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