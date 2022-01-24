Гороскоп на сегодня, 24 января для всех знаков Зодиака

В этот понедельник Близнецам работать не хочется, а к Рыбам понемного возвращается энергия и хорошее настроение – астрологический прогноз на понедельник

День может быть немного грустным – людям не хватает оптимизма. К тому же они нервно реагирует на любые споры, даже небольшое замечание может вызвать у человека сильные переживания. Это хорошо понимать при взаимоотношениях между начальником и подчиненным, родителем и ребенком. Не грузите сегодня слишком людей, за которых отвечаете. Можете потерять контроль над ситуацией. Для людей творческих, независимых – музыкантов, художников, фрилансеров – день будет неплохим и результативным.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 24 января для Овнов: вы должны быть внимательны. Можете потерять какую-то важную и возможно ценную вещь. Если задержитесь на работе слишком надолго, домашние будут сердиться на вас. Не исключены и другие противоречия между семейными и рабочими делами. В то же время день может принести хорошие результаты. Также вы вероятно получите обнадеживающие известия.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на 24 января для Тельцов: можете столкнуться с задержками, мелкими проблемами в делах. И причина – вы сами, ваша рассеянность или лень. Но сегодня вы все преодолеете, и к вечеру почувствуете, что весьма довольны собой. Может немного пошаливать здоровье, подходящий день, чтобы посетить врача.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на 24 января для Близнецов: настроение у вас сегодня не вполне подходящее для понедельника. Работать вам не хочется, рутинные обязанности навевают тоску. Вам лучше сегодня поскорее закончить дела и вырваться на свободу. Но дела вас так просто не отпустят. Только завершили одно – от вас просят следующего. А ваши шутки по этому поводу или же язвительные замечания могут стать причиной конфликта с начальством. Зато в любви вам сегодня точно повезет. Даже если вы на два часа опоздаете на свидание.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 24 января для Раков: у вас противоречивый день. Можете добиться чего-то выдающегося, но также возможны и потери – по независящим от вас обстоятельствам. Будьте сдержанны и внимательны, соберитесь – ситуация будет быстро меняться. Близкий друг или родственник готов прийти к вам на помощь. Ваш враг – несвоевременность. Надо все успеть сделать в сроки и не опоздать сегодня на работу.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на 24 января для Львов: можете пострадать из-за собственной инициативы. Вероятно вы придумали нечто интересное, но осуществить сами не в состоянии. Вам требуется помощь, а никто не хочет помогать. Зато вас увлекают пустыми разговорами. Вы посмеетесь от души, но будете ощущать легкое внутреннее разочарование.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 24 января для Дев: у вас все будет в полном порядке. Дела идут спокойно, без неожиданностей. Вы ощущаете внутреннюю уверенность. Единственный минус – вы многого требуете от других. Склонны повышать голос на приятелей и коллег. Это чревато конфликтами. Вам предстоят покупки. Показана умеренность в еде, сегодня усиливается склонность к перееданию.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 24 января для Весов: у вас сейчас много идей и планов. Но не все удается осуществить так быстро и ровно, как вам бы хотелось. Вам мешает чья-то медлительность или равнодушие. Или же вас будут отвлекать по пустякам. Все в пределах нормы, выше нос.

Скорпион (24 октября – 23 ноября)

Гороскоп на 24 января для Скорпионов: вас что-то беспокоит или напрягает. Может быть, вы задаете себе вопросы, на которые нет ответа. Вероятно вы пытались решить какую-то загадку или узнали чужую тайну – и то, что вы узнали, особо вас не порадовало. Не стоит грустить. Дела ваши могут быть лучше, чем вам кажется. То, что не дает вам покоя, какие-то сокровенные желания, скоро исполнятся. Но не сегодня.

Стрелец (24 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на 24 января для Стрельцов: ваш день может не быть продуктивным. Но вас это не опечалит – вы проведете много времени в дружеском общении, будничных разговорах, а в худшем случае – будете выяснять отношения, ссориться-мириться. Потерь тоже не предвидится. Прислушивайтесь к своей интуиции, она пытается вам что-то подсказать.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на 24 января для Козерогов: завершили важное дело и теперь могли бы почивать на лаврах, но от вас еще чего-то хотят. Например, предлагают еще немного поработать. Вам точно надо переключиться на легкую волну. По крайней мере, сегодняшний вечер проведите так, как хочется – а не так, как надо.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на 24 января для Водолеев: вероятно, вы сегодня добьетесь, чтобы вам поручили какое-то ответственное, важное дело. И теперь предстоит доказать, что вы оправдаете доверие. Как бывает в таких ситуациях, вы можете чувствовать легкую неуверенность. Но не спешите бросаться в бой без оглядки. Обдумывайте свои действия и тщательно планируйте их. Тогда у вас все получится.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 24 января для Рыб: вы благополучно завершите все мелкие дела, отчитаетесь – и начальство одарит вас комплиментами. Можете ощущать усталость и желание поскорее оказаться дома. Для начала недели – состояние вполне обычное. Вас может беспокоить, что впереди несколько трудных дел, которыми предстоит заняться. Но все не так страшно, и вы справитесь с этими делами быстрее, чем кажется. Будете ощущать, особенно под вечер, как к вам возвращается энергия и хорошее настроение.

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