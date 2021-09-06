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Рош ха-Шана: тематические картинки и яркие поздравления с Еврейским Новым годом

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
6 сентября, 17:16
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Сегодня евреи встречают Новый год: отправляйте красивые и радостные поздравления с Рош ха-Шана в картинках, открытках стихах и смс
Поздравления с еврейским Новым годом
Поздравления с еврейским Новым годом / Фото: Depositphotos

Сегодня, 6 сентября, с заходом солнца, иудеи отмечают Еврейский Новый год, который также именуется Рош ха-Шана. Иудеи свято верят, что в эти дни Всевышний вершит суд, предопределяя события и судьбы людей на весь следующий год.

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Праздник продлится два дня подряд, до вечера 8 сентября, так что у вас будет время поздравить с Новым годом всех знакомых и друзей, кто отмечает в эти дни Рош ха-Шана.

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А мы подготовили для вас яркие, эффектные тематические картинки, поздравительные открытки, а также пожелания в стихах, прозе и смс.

Эффектные поздравления с Рош ха-Шана в стихах

Пускай тебе Рош ха-Шана
Подарит яркие мгновения!
Пусть будет жизнь любви полна,
Приносит только наслаждение!

Пускай все сбудутся мечты,
Здоровья крепкого желаю,
Богатства, мира, доброты
И счастья без конца и края!

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С праздником Рош ха-Шана: поздравления
С праздником Рош ха-Шана: поздравления / Фото: Depositphotos

***

Пусть будет жизнь послаще меда
И ароматнее цветов,
Пусть будет солнечной погода,
И пусть цветет в душе любовь.

Пусть в Книгу жизни вас запишут,
Пусть вера в вас всегда живет,
Молитвы ваши пусть услышат,
И вечно пусть душа поет.

С началом Рош ха-Шана: яркие картинки
С началом Рош ха-Шана: яркие картинки / Фото: Pinterest

***

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Рош ха-Шана. С еврейским Новым годом
Я поздравляю вас от всей души, друзья.
Пусть будет до краев наполнена жизнь медом,
Да так, чтоб он капал аж через края!

Желаю счастья вам, здоровья и удачи,
Желаю долгих лет, везенья и любви,
Шана това! Не будет пусть иначе,
Пусть будет все прекрасно впереди!

С еврейским Новым годом: поздравления и открытки
С еврейским Новым годом: поздравления и открытки / Фото: Pinterest

Красивые поздравления с Новым годом Рош ха-Шана в прозе

***

Мы рады поздравить вас с началом Рош ха-Шана и пожелать нового, доброго, светлого, богатого и радостного года, творческих и деловых побед, счастья и благополучия в семье, здоровья и процветания каждому! Сладкой и безбедной жизни!

Рош ха-Шана: поздравляем с праздником
Рош ха-Шана: поздравляем с праздником / Фото: Depositphotos

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***

В радостный и долгожданный праздник Рош ха-Шана шлем свои искренние поздравления и наилучшие пожелания добра, благополучия, мира, счастья, любви. Пусть затрубит шофар и прочь уйдут все беды и тревоги, пусть радостью наполнятся сердца. Желаем прощения всех грехов и сладкого нового года впереди, чтобы он был наполнен радостью, хорошими поступками, благими вестями, миром и процветанием.

Рош ха-Шана: поздравляем с праздником
Рош ха-Шана: поздравляем с праздником / Фото: Pinterest

***

Желаю достатка в доме, чтобы Рош ха-Шана был щедрым на подарки и богатства, на мир и любовь, на доброту и взаимопонимание. Пусть в семье царит порядок, достаток, уважение друг к другу, а каждый день дарит победы и успехи!

Лучшие поздравления и картинки с Рош ха-Шана
Лучшие поздравления и картинки с Рош ха-Шана / Фото: Depositphotos

Смотрите видео о приезде хасидов в Умань в 2021 году и другие новости Украины:

Ранее мы рассказывали, что хасиды едут в Умань, чтобы встретить Рош ха-Шана возле могилы цадика Нахмана.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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