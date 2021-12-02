Восточный гороскоп на 2022 год Тигра для всех знаков по годам

Узнайте точный гороскоп на 2022 год по дате рождения для каждого знака восточного гороскопа

Восточный гороскоп на 2022 год Тигра / Фото: Коллаж: Сегодня

Какой восточный гороскоп будет в 2022 год Тигра у каждого знака китайского календаря? Как повлияет символ наступающего 2022 года на самые важные сферы жизни: работу, финансы, любовь, отношения, здоровье и отдых?

Ищите свой знак китайского гороскопа в зависимости от года рождения и читайте прогноз на 2022 год в нашей статье.

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Восточный гороскоп на 2022 год для Крысы

Крыса (1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020) / Фото: Depositphotos

Крыса получит от символа года расположение и благосклонность. Если вы примените свою врожденную изворотливость, то сможете быстрее достичь более качественного уровня жизни . Но будьте аккуратнее: из-за стремления к наживе и богатствам вы рискуете растратить нечто более важное – чувства, гармонию, любовь. Также опасайтесь мошенников в наступающем году.

Восточный гороскоп на 2022 год для Быка

Бык (1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2022) / Фото: Depositphotos

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Белому Быку придется уступить место на троне и передать правление в мощные и сильные лапы Тигра. Однако и в Новом году ваша напористость и целеустремленность никуда не денется. Тигр всячески будет поощрять в вас отвагу. А с такими качествами вы станете просто неуязвимыми во многих сферах. Зато свойственный вам консерватизм убережет от необдуманных поступков.

Восточный гороскоп на 2022 год для Тигра

Тигр (1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010) / Фото: Depositphotos

Вы же помните, чей будет наступающий 2022 год? Разумеется, для Тигра настает звездный час и счастливое время во всех сферах . Только не вздумайте долго раскачиваться – вам важно максимально много сделать за этот период: всерьез задуматься о развитии карьеры, самообразовании, вложении финансов, хорошем отдыхе, а также пополнении в семье.

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Восточный гороскоп на 2022 год для Кролика

Кролик (1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011) / Фото: Depositphotos

Несмотря на то, что в природе у Кролика с Тигром далеко не дружественные отношения, Новый 2022 год для вас будет вполне удачным и ровным . Рядом с вами часто будут нужные и полезные люди, готовые помочь советом или деньгами. Только не стоит злоупотреблять подарками судьбы, будьте благодарны ей за все, что имеете. И не забывайте помогать тем, кто окажется слабее вас.

Восточный гороскоп на 2022 год для Дракона

Дракон (1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012) / Фото: Depositphotos

Дракону в год Тигра рекомендуется неустанно стремиться к достижению поставленной цели. Только в этом случае, видя ваше упорство, символ года поможет преодолеть любые преграды. Вам стоит обратить внимание на творческое направление в работе – ваши идеи будут востребованными. А в личной жизни вы будете окружен признательностью и восхищением.

Восточный гороскоп на 2022 год для Змеи

Змея (1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013) / Фото: Depositphotos

В год Тигра 2022 Змее полезно остановиться, чтобы переосмыслить происходящее, отдохнуть и набраться сил . Постарайтесь использовать это время для самообразования, обучения чему-то новому, изучения незнакомых направлений деятельности, знакомств и путешествий. Вы будете чувствовать себя окрыленными, с большим потенциалом, способными на свершения и перемены.

Восточный гороскоп на 2022 год для Лошади

Лошадь (1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014) / Фото: Depositphotos

Лошади в год Тигра частенько придется быстро реагировать на меняющиеся обстоятельства , принимать решения и брать на себя ответственность. Вам нужно прикладывать максимум усилий, чтобы воплотить в жизнь свои заветные желания. Но не переживайте: для тех, кто не боится работы, символ года готовит много приятных сюрпризов и положительных эмоций.

Восточный гороскоп на 2022 год для Козы

Коза (1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015) / Фото: Depositphotos

Если Коза проявит усердие и аккуратность , Тигр не обидит этот знак, и наступающий год пройдет спокойно. Для перемен к лучшему во всех сферах нужно не пребывать в мечтаниях, а совершать конкретные шаги. В отношениях с любимыми людьми возникнет много ярких эмоций и всплеск романтических чувств. Не забывайте чаще оказывать знаки внимания своим половинкам.

Восточный гороскоп на 2022 год для Обезьяны

Обезьяна (1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016) / Фото: Depositphotos

Игривость и лукавство Обезьяны придется по душе легкому на подъем Тигру. Если вы сумеете поддерживать благодушное настроение , то ваши дела в наступающем году будут спориться, проблемы благополучно решаться, и ситуация будет развиваться так, как вам нужно. Постарайтесь умерить свои амбиции, завышенные требования к жизни и претензии к окружающим.

Восточный гороскоп на 2022 год для Петуха

Петух (1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017) / Фото: Depositphotos

Тигр с Петухом – не слишком добрые друзья. Все-таки не стоит забывать, что символ года – по натуре хищник. Так что вас подстерегает непростой год. Если хотите прожить его без проблем, готовьтесь все время защищаться и отстаивать свое мнение и права . При этом важно делать это с холодной головой, сдерживать эмоции, иначе появятся проблемы в отношениях с окружающими.

Восточный гороскоп на 2022 год для Собаки

Собака (1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018) / Фото: Depositphotos

Собака будет чувствовать себя комфортно и надежно в год Тигра. Между этими знаками существует незримое взаимоуважение, поскольку они оба сильные и независимые. Вы можете рассчитывать на улучшение условий жизни и труда , а также материальные блага. В вас проявится желание накапливать и жить роскошно, балуя себя и окружающих дорогими подарками.

Восточный гороскоп на 2022 год для Свиньи

Свинья (1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019) / Фото: Depositphotos

Свинье в год Тигра следует всячески избавляться от комплекса жертвы. Можете заняться аутотренингом или пойти на курсы актерского мастерства. Но вы должны добиться всеобщего признания и повысить свой авторитет в обществе . В этом случае вы будете довольны собой, сумеете достичь всех поставленных перед собой целей и почить на лаврах победителя.

Ранее мы рассказывали, как задобрить Тигра, чтобы Новый год 2022 был удачным и счастливым.