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Как заморозить авокадо и где его потом использовать

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
4 июля, 08:05
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Держать авокадо в морозилке можно от двух месяцев до полугода. Если замораживаете его порезанным напополам, кубиками или в виде пюре, обязательно сбрызните лимонным соком, так овощ не потемнеет
Как правильно заморозить авокадо
Как правильно заморозить авокадо / Фото: Depositphotos

Это когда покупаешь авокадо по скидке и понимаешь, что не съешь его в ближайшие несколько дней. Конечно, есть способы сохранить его свежим на некоторое время, а что делать, если нужно срочно уехать надолго? Замораживать. Благодаря своей текстуре авокадо хорошо выдерживает холод и его можно замораживать от месяца до полугода. Ну и после разморозки овощ не теряет своего вкуса – его можно использовать во множестве блюд. Много идей для отличного летнего отдыха найдете в нашем календаре лайфхаков.

Как заморозить авокадо

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Перед заморозкой разрезанного авокадо сбрызните его лимонным соком
Перед заморозкой разрезанного авокадо сбрызните его лимонным соком / Фото: freepik.com

Чтобы заморозить авокадо целиком, тщательно промойте кожицу, затем высушите и заверните каждый в пищевую пленку. Затем поместите завернутые авокадо в удобный для морозильной камеры пластиковый или многоразовый силиконовый пакет, закройте его и положите в морозильную камеру.

Если вам нужно заморозить авокадо, разрезанное пополам (косточку нужно убрать), то сбрызните каждую сторону среза небольшим количеством лимонного сока, затем плотно заверните их в пищевую пленку. Поместите в пакет для заморозки, выпустите воздух, закройте – и в морозильную камеру.

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Когда нужно заморозить авокадо, порезанный на кубики, нужно выложить его на противне, застеленном пергаментной бумагой, сбрызнуть лимонным соком и поставить в морозилку до замораживания. Как только авокадо заморозится, переложить его в пакет для заморозки или герметичный контейнер и вернуть в морозильную камеру.

Если вам нужно заморозить пюре из авокадо, то его тоже нужно сбрызнуть соком лимона, затем переложить пюре в герметичный контейнер и отправить в морозилку. Для детского питания нужно смешать пюре из авокадо с небольшим количеством воды до желаемой консистенции, затем переложить его в лотки для кубиков льда, накрыть пищевой пленкой и заморозить. Так авокадо может храниться до 5 месяцев.

Размораживать авокадо можно традиционным способом – сначала под морозилкой, потом – при комнатной температуре. Когда будете размораживать авокадо, то он будет немного водянистым, поэтому съесть его нужно в этот же день.

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Где использовать размороженный авокадо

Гуакамоле из авокадо
Гуакамоле из авокадо / Фото: Depositphotos

Процесс замораживания влияет на текстуру авокадо, поэтому использовать пюре из него можно следующим образом:

  • Смузи. Размороженный авокадо станет отличным дополнением к классическому зеленому смузи: смешайте половину авокадо с одной чашкой замороженных фруктов, листовой зеленью и добавьте фруктовый сок.
  • Соусы. Конечно, гуакамоле или хумус из авокадо. Подавать их можно к овощам и курице.
  • Тосты. Приготовьте полезные тосты с пюре из авокадо, украсьте его зеленью или ломтиком вареного яйца.
  • Заправки для салатов. Авокадо придает кремовую текстуру заправкам для салатов. Смешайте авокадо с оливковым маслом, лимонным соком, чесноком и приправьте солью и перцем по вкусу.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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