Как избавиться от кротов на огороде (фото)

Маленький крот способен натворить большую беду на участке, если его не прогнать.

Как избавиться от кротов на участке / Фото: Pixabay

При всей своей безобидности и слепоте кроты наносят ощутимый вред огороду. Бороться с ними сложно, но можно, причем совершенно гуманными способами. Т.е. и зверек, и ваш урожай останутся целыми и невредимыми. Но для этого придется приложить некоторые усилия.

На самом деле кроты охотятся не за растениями, а за насекомыми-вредителями. Но при этом сами зачастую наносят непоправимый вред посадкам, чем и раздражают дачников. Они роют длинные ходы и тоннели в земле, из-за чего страдают и гибнут растения, да и участок, изрытый кротом, приобретает неприглядный вид.

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Как избавиться от крота на участке: лайфхаки

Вертушки. Установите на огороде вертушку из консервных банок или пластиковой бутылки на деревянной или металлической палке, которая втыкается в землю. Когда подует ветер, вертушка будет крутится, а вибрация от нее через палку передастся в землю. Этот раздражитель заставляет кротов покинуть облюбованную территорию.

Как избавиться от кротов / Фото: Pinterest

Установите на огороде вертушку из консервных банок или пластиковой бутылки на деревянной или металлической палке, которая втыкается в землю. Когда подует ветер, вертушка будет крутится, а вибрация от нее через палку передастся в землю. Этот раздражитель заставляет кротов покинуть облюбованную территорию. Ловушки . В отличие от магазинных конструкций, которые убивают животных, можно соорудить безобидную ловушку, которая в дальнейшем позволит вывезти крота подальше от дачи и там выпустить на волю. Разройте поглубже кротовину и установите в яме стеклянную банку или пластиковое ведро. На дно насыпьте немного земли и положите туда пару дождевых червей – они привлекут крота. Сверху кротовину накройте листом фанеры или металла. Оптимально установить ловушку на ночь, а утром проверить улов.

Крота можно поймать и выпустить в другом месте / Фото: unsplash

. В отличие от магазинных конструкций, которые убивают животных, можно соорудить безобидную ловушку, которая в дальнейшем позволит вывезти крота подальше от дачи и там выпустить на волю. Разройте поглубже кротовину и установите в яме стеклянную банку или пластиковое ведро. На дно насыпьте немного земли и положите туда пару дождевых червей – они привлекут крота. Сверху кротовину накройте листом фанеры или металла. Оптимально установить ловушку на ночь, а утром проверить улов. Ароматные отпугиватели . У этих слепых вредителей вместо зрения очень развито обоняние, что на руку садоводам. Зверьки не любят запахи кофе, острого перца, чеснока, рыбы, касторового масла, бензина, мазута. Можно выборочно зарыть на участке сильно пахнущие отпугиватели, желательно по всему периметру. Наткнувшись на такие "сюрпризы", крот поспешит удалиться из вашего сада.

Кроты не любят запах кофе / Фото: pixabay

. У этих слепых вредителей вместо зрения очень развито обоняние, что на руку садоводам. Зверьки не любят запахи кофе, острого перца, чеснока, рыбы, касторового масла, бензина, мазута. Можно выборочно зарыть на участке сильно пахнущие отпугиватели, желательно по всему периметру. Наткнувшись на такие "сюрпризы", крот поспешит удалиться из вашего сада. Звуковые отпугиватели. Оригинальный и действенный способ избавиться от крота – заставить его слушать громкую музыку, как нелюбимого соседа. Дачники советуют взять радиоприемник на батарейках, включить его, вложить в полиэтиленовый пакет и засунуть в кротовину. Земля хорошо передает звук и вибрацию, а потому кроты стремятся побыстрее покинуть неблагоприятную территорию.

Оригинальный и действенный способ избавиться от крота – заставить его слушать громкую музыку, как нелюбимого соседа. Дачники советуют взять радиоприемник на батарейках, включить его, вложить в полиэтиленовый пакет и засунуть в кротовину. Земля хорошо передает звук и вибрацию, а потому кроты стремятся побыстрее покинуть неблагоприятную территорию. Растения. Можно высадить по периметру сада или на огороде растения, которые не по нраву кротам. И совместить полезное с приятным, потому что многие культуры можно использовать на кухне. Это могут быть лук, чеснок, укроп, базилик, сельдерей, а также бархатцы, рябчик императорский. А вот корни нарциссов вообще токсичны для кротов.

Чеснок отпугивает кротов / Фото: pixabay

Можно высадить по периметру сада или на огороде растения, которые не по нраву кротам. И совместить полезное с приятным, потому что многие культуры можно использовать на кухне. Это могут быть лук, чеснок, укроп, базилик, сельдерей, а также бархатцы, рябчик императорский. А вот корни нарциссов вообще токсичны для кротов. Ограда. Чтобы вообще не допустить расселения кротов по участку, нужно заранее сделать ограждение по его периметру. К примеру, вкопать забор на глубину не менее метра и высоток 20 см. Или же прокопать вокруг дачи ров, заполненный битым шифером, стеклом или кирпичом. Также поможет от кротов врытая в землю сетка с мелкими ячейками. Наткнувшись на такую преграду, крот уводит свой туннель в сторону.

Изгородь может остановить кротов / Фото: pixabay

Ранее мы рассказывали, как применять золу на огороде. Также публиковали простые и дешевые лайфхаки, как бороться с вредителями на дачном участке.