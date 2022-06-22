Як позбутися кротів на городі (фото)

Маленький кріт здатний наробити велике лихо на ділянці, якщо його не прогнати.

Як позбутися кротів на ділянці

При всій своїй необразливості та сліпоті кроти завдають відчутної шкоди городу. Боротися з ними складно, але можливо, причому цілком гуманними способами Тобто і звірятко, і ваш урожай залишаться цілими та неушкодженими. Але для цього доведеться докласти деяких зусиль.

Насправді кроти полюють не за рослинами, а за комахами-шкідниками. Але при цьому самі часто завдають непоправної шкоди посадкам, чим дратують дачників. Вони риють довгі ходи та тунелі в землі , через що страждають і гинуть рослини, та й ділянка, порита кротом, набуває непривабливого вигляду.

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Як позбутися кроту на ділянці: лайфхаки

Вертушки. Встановіть на городі вертушку з консервних банок або пластикової пляшки на дерев'яній чи металевій палиці, яка встромляється в землю. Коли подує вітер, вертушка крутитиметься, а вібрація від неї через палицю передасться у землю. Цей подразник змушує кротів залишити уподобану територію.

Як позбутися кротів / Фото: Pinterest

Встановіть на городі вертушку з консервних банок або пластикової пляшки на дерев'яній чи металевій палиці, яка встромляється в землю. Коли подує вітер, вертушка крутитиметься, а вібрація від неї через палицю передасться у землю. Цей подразник змушує кротів залишити уподобану територію. Пастки . На відміну від магазинних конструкцій, що вбивають тварин, можна спорудити невинну пастку, яка надалі дозволить вивезти крота подалі від дачі і там випустити на волю. Розрийте глибше кротовину і встановіть у ямі скляну банку чи пластикове відро. На дно насипте трохи землі і покладіть туди пару дощових хробаків – вони приваблять крота. Зверху кротовину накрийте листом фанери чи металу. Оптимально встановити пастку на ніч, а вранці перевірити улов.

Крота можна зловити та випустити в іншому місці / Фото: unsplash

. На відміну від магазинних конструкцій, що вбивають тварин, можна спорудити невинну пастку, яка надалі дозволить вивезти крота подалі від дачі і там випустити на волю. Розрийте глибше кротовину і встановіть у ямі скляну банку чи пластикове відро. На дно насипте трохи землі і покладіть туди пару дощових хробаків – вони приваблять крота. Зверху кротовину накрийте листом фанери чи металу. Оптимально встановити пастку на ніч, а вранці перевірити улов. Ароматні відлякувачі . У цих сліпих шкідників натомість дуже розвинений нюх, що на руку садівникам. Звірятка не люблять запахи кави, гострого перцю, часнику, риби, касторової олії, бензину, мазуту. Можна вибірково закопати на ділянці відлякувачі, що сильно пахнуть, бажано по всьому периметру. Натрапивши на такі "сюрпризи", кріт поспішить піти з вашого саду.

Кроти не люблять запах кави / Фото: pixabay

. У цих сліпих шкідників натомість дуже розвинений нюх, що на руку садівникам. Звірятка не люблять запахи кави, гострого перцю, часнику, риби, касторової олії, бензину, мазуту. Можна вибірково закопати на ділянці відлякувачі, що сильно пахнуть, бажано по всьому периметру. Натрапивши на такі "сюрпризи", кріт поспішить піти з вашого саду. Звукові відлякувачі. Оригінальний і дієвий спосіб позбутися кроту – змусити його слухати гучну музику як нелюбимого сусіда. Дачники радять взяти радіоприймач на батарейках, увімкнути його, вкласти у поліетиленовий пакет і засунути в кротовину. Земля добре передає звук і вібрацію, а тому кроти прагнуть якнайшвидше покинути несприятливу територію.

Оригінальний і дієвий спосіб позбутися кроту – змусити його слухати гучну музику як нелюбимого сусіда. Дачники радять взяти радіоприймач на батарейках, увімкнути його, вкласти у поліетиленовий пакет і засунути в кротовину. Земля добре передає звук і вібрацію, а тому кроти прагнуть якнайшвидше покинути несприятливу територію. Рослини. Можна висадити по периметру саду або на городі рослини, які не до вподоби кротам. І поєднати корисне з приємним, тому що багато культур можна використовувати на кухні. Це можуть бути цибуля, часник, кріп, базилік, селера, а також чорнобривці, рябчик імператорський. А ось коріння нарцисів взагалі токсичне для кротів.

Часник відлякує кротів / Фото: pixabay

Можна висадити по периметру саду або на городі рослини, які не до вподоби кротам. І поєднати корисне з приємним, тому що багато культур можна використовувати на кухні. Це можуть бути цибуля, часник, кріп, базилік, селера, а також чорнобривці, рябчик імператорський. А ось коріння нарцисів взагалі токсичне для кротів. Огорожа. Щоб взагалі не допустити розселення кротів на ділянці, потрібно заздалегідь зробити огорожу по його периметру. Наприклад, вкопати паркан на глибину не менше метра і заввишки 20 см. Або прокопати навколо дачі рів, заповнений битим шифером, склом або цеглою. Також допоможе від кротів вкопана у землю сітка з дрібними клітинками. Натрапивши на таку перешкоду, кріт поведе свій тунель убік.

Огорожа може зупинити кротів / Фото: pixabay

Раніше ми розповідали, як застосовувати золу на городі. Також публікували прості та дешеві лайфхаки, як боротися зі шкідниками на дачній ділянці.