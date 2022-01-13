13 січня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

13 січня: яке сьогодні свято / Фото: Depositphotos

Яке народне і православне свято в українців 13 січня 2022 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Який сьогодні день, 13 січня

Переддень Старого Нового року – зустріч Нового року за старим стилем проводиться в ніч із 13 на 14 січня у багатьох країнах, де церкви святкують Різдво Христове 7 січня. А тому дата настання Старого Нового року відповідає Новому року за юліанським календарем.

Іменинники 13 січня

День ангела сьогодні відзначають: Меланія, Михайло, Петро.

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Яке сьогодні церковне свято

13 січня у православній церкві проводиться віддання свята Різдва Христового. Вшановується пам'ять преподобної Меланії Молодшої (Римської).

Народне свято

У народі 13 січня відзначався день Маланки, а напередодні дня Василя наступав Щедрий вечір. Люди активно готувалися до зустрічі Нового року за старим стилем. Традиційно на святковий стіл подавали щедру кутю, заправлену смальцем, маслом чи вершками. Чим багатше накритий стіл, тим щедрішим пророкували весь рік. З вечора і до півночі щедрувальники ходили по домівках, співали пісні-щедрівки, бажали достатку сім'ям та отримували за це гроші та частування. А дівчата в ніч на Старий Новий рік ворожили на долю, нареченого і майбутнє.

Прикмети на 13 січня

на Щедрий вечір не можна скупитися – частування мають бути щедрими;

страви зі свинини на столі символізують достаток у домі на весь рік;

на Щедрий вечір не готували рибу, щоб з дому не спливло щастя;

якщо кутя вдалася, то весь рік буде вдалим;

а от якщо каша збігла, пригоріла, вийшла несмачною або горщик тріснув – погана прикмета;

якщо новорічна ніч тиха та ясна, рік буде добрим для людей і тварин;

сонце на Маланку – до щасливого року та багатого врожаю фруктів;

іній чи сніг на Маланку – до врожайного року.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 13 січня

1934 – у СРСР засновано ступінь кандидата наук.

1936 – під час Варшавського процесу польський суд засудив до страти Степана Бандеру, Миколу Лебедя, Ярослава Карпинця, яка була замінена на довічне ув'язнення.

1945 – під час Другої світової війни розпочалася Східно-Прусська наступальна операція.

1993 – у Парижі підписано "Конвенцію про заборону розробки, виробництва, накопичення і застосування хімічної зброї та її знищення".

2000 – Білл Гейтс заявив про відставку з посади голови компанії Microsoft.

Хто народився 13 січня

1827 – Микола Бекетов, російський вчений, один із основоположників фізичної хімії та хімічної динаміки.

1904 – Натан Мільштейн, український та американський скрипаль-віртуоз.

1931 – Аркадій Вайнер, радянський і російський письменник, сценарист, драматург.

1977 – Орландо Блум, англійський актор.

Раніше ми розповідали, як правильно посівати та щедрувати.