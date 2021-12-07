День святої Катерини: що категорично не можна робити

Головні традиції та заборони дня святої Катерини / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні, 7 грудня, у православних настало чергове свято. Цього дня згадується свята великомучениця Катерина Олександрійська , що жила на рубежі ІІІ та IV століть і прийняла смерть за свою віру.

Які цікаві традиції та ритуали збереглися до нашого часу, та які заборони накладаються на цей день, читайте у нашій статті.

Реклама

Традиції у День святої Катерини

У народі це свято вважалося жіночим днем та пророчим для долі кожної дівчини. До святої Катерини, яку називали Женодавицею, зверталися в молитвах із проханням про кохання і згоду в сім'ї, щасливий шлюб, благополучні пологи, здорових дітей.

А незаміжні дівчата збиралися на посиденьки в одній із хатин та в день Катерини ворожили на нареченого.

А ще Катерину називали Санницею, бо саме у цей період активно обкатувався санний шлях по першому снігу, який уже не танув. Люди влаштовували гуляння та каталися на санях і навіть проводили змагання.

Реклама

Що не можна робити у День святої Катерини

Майже всі заборони на Катерину були пов'язані з Різдвяним постом. Хоча дівчата все одно влаштовували вечорниці, збиралися та ворожили.

На стіл навіть у свято не можна було подавати скоромні страви , важливо було дотримуватися посту.

, важливо було дотримуватися посту. Проводити галасливі свята , співати та танцювати також заборонено постом у цей день.

, співати та танцювати також заборонено постом у цей день. У день Катерини не можна виконувати будь-які роботи на землі , під забороною важка фізична праця.

, під забороною важка фізична праця. Не можна робити домашню та брудну роботу , будувати, ремонтувати та шити, прати, прибирати.

, будувати, ремонтувати та шити, прати, прибирати. Також у жодному разі не можна скандалити, лаятись та засуджувати інших людей.

та засуджувати інших людей. Не можна укладати шлюб та вінчатися , тому що ще йде Різдвяний піст.

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у грудні 2021 року в Україні.