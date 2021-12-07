День святой Екатерины: что категорически нельзя делать

Главные традиции и запреты дня святой Екатерины / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня, 7 декабря, у православных наступил очередной праздник. В этот день вспоминается святая великомученица Екатерина Александрийская , жившая на рубеже ІІІ и IV веков и принявшая смерть за свою веру.

Какие интересные традиции и ритуалы сохранились до нашего времени, и какие запреты налагаются на этот день, читайте в нашей статье.

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Традиции в День святой Екатерины

В народе этот праздник считался женским днем и пророческим для судьбы каждой девушки. К святой Катерине, которую называли Женодавицей, обращались в молитвах с просьбой о любви и согласии в семье, счастливом браке, благополучных родах, здоровых детях.

А незамужние девушки собирались на посиделки в одном из домов и в день Катерины гадали на суженого.

А еще Катерину называли Санницей, потому что как раз в этот период активно обкатывался санный путь по первому снегу, который уже не таял. Люди устраивали гуляния и катались на санях и даже проводили соревнования.

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Что нельзя делать в День святой Екатерины

Почти все запреты на Катерину были связаны с Рождественским постом. Хотя девушки все равно устраивали вечерницы, собирались и гадали.

На стол даже в праздник нельзя было подавать скоромные блюда , важно было соблюдать пост.

, важно было соблюдать пост. Проводить шумные празднества , петь и танцевать также запрещено постом в этот день.

, петь и танцевать также запрещено постом в этот день. В день Екатерины нельзя выполнять любые работы на земле , под запретом тяжелый физический труд.

, под запретом тяжелый физический труд. Нельзя делать домашнюю и грязную работу , строить, ремонтировать и шить, стирать, убирать.

, строить, ремонтировать и шить, стирать, убирать. Также ни в коем случае нельзя скандалить, ругаться и осуждать других людей.

и осуждать других людей. Нельзя заключать брак и венчаться , потому что еще идет Рождественский пост.

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