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Як зробити їстівні ароматні і пряні ялинкові іграшки

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
6 грудня, 18:52
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А після новорічних свят ялинкові прикраси можна просто з'їсти
Як зробити їстівні ялинкові іграшки
Як зробити їстівні ялинкові іграшки / Фото: Колаж: Сьогодні

У переддень Нового року 2022 ми вже розповідали, як зробити новорічні іграшки власноруч. Але якщо ви хочете оригінально та несподівано прикрасити новорічне деревце , пропонуємо вам повозитися із їстівними ялинковими прикрасами.

Прикольно те, що до кінця новорічних свят іграшок на ялинці може зовсім не залишитися. Їх просто з'їдять , і розбирати ялинку не буде потреби.

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Як зробити смачні новорічні іграшки: лайфхаки

  • Лайфхак 1. Цитрусові фантазії

Як зробити їстівні ялинкові іграшки / Фото: pinterest
Як зробити їстівні ялинкові іграшки / Фото: pinterest

Ну який же Новий рік без цитрусового аромату! Головне – правильно заготувати початковий матеріал , тонко нарізати різнокольорові апельсини, мандарини, лайми, лимони, грейпфрути, висушити у духовці і при цьому не спалити. А потім із цитрусових часточок можна зробити гірлянди, іграшки і всілякі композиції.

  • Лайфхак 2. Апельсинові гірлянди

Як зробити їстівні ялинкові іграшки / Фото: pinterest
Як зробити їстівні ялинкові іграшки / Фото: pinterest

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Висушені часточки нанизайте на нитку . Готову гірлянду розвісьте на ялинку або прикрасьте кімнату, наприклад, камінну полицю.

  • Лайфхак 3. Гірлянди для кімнати

Як зробити їстівні ялинкові іграшки / Фото: pinterest
Як зробити їстівні ялинкові іграшки / Фото: pinterest

До речі, гірлянди можна нанизувати не вздовж, а впоперек . А ще обмотати світлодіодними вогниками – вийде більш яскраво і насичено.

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  • Лайфхак 4. Ягідні іграшки

Як зробити їстівні ялинкові іграшки / Фото: pinterest
Як зробити їстівні ялинкові іграшки / Фото: pinterest

Сушені ягоди – чудовий матеріал для створення ялинкових іграшок, до того ж дуже смачних. Нанижіть на дротяну основу журавлину або родзинки, вигніть каркас, і у вас вийде гарна й оригінальна прикраса.

  • Лайфхак 5. Ялинкові іграшки

Як зробити їстівні ялинкові іграшки / Фото: pinterest
Як зробити їстівні ялинкові іграшки / Фото: pinterest

До сухої цитрусової часточки додайте красиві спеції . Підійдуть палички кориці та ванілі, зірочки анісу або бадьяну, горошинки перцю, кардамон, гвоздика, лавровий лист, барбарис, тощо. Також не забудьте про сухофрукти. Зшийте між собою звичайною ниткою і чіпляйте на ялинку. А після свят можете всю цю красу занурювати у чай.

  • Лайфхак 6. Золоті горіхи

Як зробити їстівні ялинкові іграшки / Фото: pinterest
Як зробити їстівні ялинкові іграшки / Фото: pinterest

Пофарбуйте волоські горіхи в новорічні кольори – золотий, срібний, бронзовий тощо. Розвісьте їх на гілках окремо або цілими гірляндами. А після свят просто поколіть і з'їжте .

  • Лайфхак 7. Горіхові кільця

Як зробити їстівні ялинкові іграшки / Фото: pinterest
Як зробити їстівні ялинкові іграшки / Фото: pinterest

А з фундука можна зробити цікаві кільця або сніжинки – просто склеїти їх між собою і перев'язати гарною тасьмою.

  • Лайфхак 8. Кукурудзяні гірлянди

Як зробити їстівні ялинкові іграшки / Фото: pinterest
Як зробити їстівні ялинкові іграшки / Фото: pinterest

Чому б і ні? Попкорн легко нанизати на нитку та зробити гірлянду. Аналогічно туди ж просяться смачні кукурудзяні кільця. І зникають вони з ялинки так само швидко, особливо якщо у вас є діти.

  • Лайфхак 9. Печиво на ялинці

Як зробити їстівні ялинкові іграшки / Фото: pinterest
Як зробити їстівні ялинкові іграшки / Фото: pinterest

Взагалі будь-яке покупне печиво з дірочками, крендельки або кільця легко перетворити на ялинкові іграшки. Начепіть на них різнокольорові стрічки та відправляйте на гілки.

  • Лайфхак 10. Глазуровані сніжинки

Як зробити їстівні ялинкові іграшки / Фото: pinterest
Як зробити їстівні ялинкові іграшки / Фото: pinterest

Замість покупного краще, звичайно, приготувати домашнє печиво, самостійно розписати його цукровою глазур'ю і розвісити на новорічній ялинці. Погляньте, яка виходить краса!

Раніше ми розповідали, як прикрасити страви на Новий рік Тигра 2022.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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