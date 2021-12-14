Як використовувати залишки подарункового паперу для прикраси – ідеї з фото

Навіть із обрізків паперу та упаковки можна зробити ще багато корисних та красивих дрібниць.

Як використовувати залишки пакувального паперу / Фото: Колаж: Сьогодні

Після підготовки новорічних подарунків часто залишаються обрізки яскравого та красивого пакувального паперу . Запасливі майстри та хендмейдери нізащо не викинуть таку цінність, а знайдуть їй застосування.

Ми зібрали для вас багато цікавих варіантів та фотографій, як використовувати залишки подарункового паперу для прикраси чого завгодно. Дивіться, вигадуйте, творіть і даруйте радість собі та оточуючим .

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Як використовувати папір для подарунків: лайфхаки

Лайфхак 1. Прикраси

Як використовувати обрізки пакувального паперу / Фото: pinterest

Запакували подарунок? А тепер із залишків паперу можна зробити мініатюрну прикрасу та прикріпити до основного подарунка, тим самим ожививши його та визначивши тематику свята.

Лайфхак 2. Блокноти

Як використовувати обрізки пакувального паперу / Фото: pinterest

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З великих обрізків сформуйте сторінки майбутньої книжки , а з маленьких виріжте різні фігурки, написи, візерунки, орнаменти та інші елементи декору. Сторінки можна доповнити кишеньками, книжечками, а також прикрасити вирізаними фігурками. Потім зберіть і скріпіть всю цю красу за допомогою клею, скотчу, степлера або ниток – блокнот для пам'яток та записів готовий!

Лайфхак 3. Фотоальбом

Як використовувати обрізки пакувального паперу / Фото: pinterest

Аналогічним чином з обрізків паперу оформляється фотоальбом, тільки тут важливо зробити щільну обкладинку, а також передбачити місце та кріплення для фотографій усередині книжки.

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Лайфхак 4. Листівка

Як використовувати обрізки пакувального паперу / Фото: pinterest

Вітальна листівка, зроблена власноруч, та ще й за допомогою власної фантазії – приємна подвійно! Використовуйте поєднання найрізноманітнішого пакувального паперу . Чим яскравіший і більший контраст – тим краще!

Лайфхак 5. Календар

Як використовувати обрізки пакувального паперу / Фото: pinterest

Різні календарі, трешбокси, карти бажань та інші речі, де потрібні прикольні, мініатюрні, різнокольорові й різнофактурні елементи прикраси . Їх можна зробити у вигляді клітинок, мішечків, конвертів, коробочок, а заповнити на свій розсуд – солодощами, мотивуючими написами, розумними думками.

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