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Як використовувати шишки в новорічному декорі: безліч несподіваних ідей із фото

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
21 грудня, 18:50
В закладинки
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Прикрасьте оселю на Новий рік 2022 за допомогою природних матеріалів: яскраві лайфхаки та ідеї з шишками
Як із шишок зробити новорічні прикраси
Як із шишок зробити новорічні прикраси / Фото: Колаж: Сьогодні

Якщо ви любите рукоділля , то готуючись до новорічних свят, застосуйте свою любов на практиці. Раніше ми вже розповідали, як прикрасити ялинку на Новий рік 2022 і як зробити їстівні ялинкові іграшки.

А сьогодні пропонуємо використовувати для святкового декору шишки. Звичайні соснові або ялинові шишки , які ви, можливо, назбирали в лісі під час прогулянки, але ще не вигадали, що з ними зробити. Ми зібрали безліч прикольних ідей та фото, що зробити із шишок на Новий рік.

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Як використовувати шишки у новорічному декорі: лайфхаки

  • Лайфхак 1. Свічники

Що зробити з шишок / Фото: pinterest
Що зробити з шишок / Фото: pinterest

Невеликі шишки виглядають органічно та мило у поєднанні зі свічками . У прозору скляну банку помістіть хвойні гілочки та свічки-таблетки, а зовні прив'яжіть шишки – свічник готовий. Не забувайте акуратно поводитися з вогнем!

  • Лайфхак 2. Свічки

Що зробити з шишок / Фото: pinterest
Що зробити з шишок / Фото: pinterest

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Інший варіант – помістити свічку безпосередньо в саму шишку . Для цього потрібно взяти велику шишку, зрізати в ній верхівку, покрити лаком і вставити таблетку.

  • Лайфхак 3. Світильник

Що зробити з шишок / Фото: pinterest
Що зробити з шишок / Фото: pinterest

Помістіть побільше шишок у гарну вазу , обмотайте ззовні або всередині гірляндою та милуйтеся яскравими вогниками у темряві.

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  • Лайфхак 4. Люстра

Що зробити з шишок / Фото: pinterest
Що зробити з шишок / Фото: pinterest

На час новорічних свят нехай ваша люстра перетвориться на казковий дрімучий сосновий бір .

  • Лайфхак 5. Фіранки

Що зробити з шишок / Фото: pinterest
Що зробити з шишок / Фото: pinterest

Цілі шишкові гірлянди, панно чи фіранки можна розвісити на двері та вікна – вони створять справжню зимову атмосферу. А якщо помістити їх біля дзеркал, тоді шишок стане вдвічі більше!

  • Лайфхак 6. Аплікація

Що зробити з шишок / Фото: pinterest
Що зробити з шишок / Фото: pinterest

До речі, шишки як вихідний матеріал можна брати не цілими, а зрізати з них лусочки та приклеїти на основу у вигляді аплікації. У такий спосіб можна зробити, наприклад, ялинку.

  • Лайфхак 7. Кошики

Що зробити з шишок / Фото: pinterest
Що зробити з шишок / Фото: pinterest

З шишок виходять гарні кошики. Краще для цього підходять соснові – вони більш плоскі. Такі кошики можна наповнити солодощами, фруктами або зробити ікебану, прикрасивши хвойними гілками.

  • Лайфхак 8. Різдвяний вінок

Що зробити з шишок / Фото: pinterest
Що зробити з шишок / Фото: pinterest

Ось який ошатний віночок виходить із шишок. Можна взяти соснові, ялинові, ялицеві, кедрові або всі разом. Доповніть композицію ялинковими іграшками і можна вішати на дверях.

  • Лайфхак 9. Візитки

Що зробити з шишок / Фото: pinterest
Що зробити з шишок / Фото: pinterest

Щоб зручно розсадити гостей, сервіруючи новорічний стіл, розкладіть красиві іменні шишечки на тарілки.

  • Лайфхак 10. Квітковий букет

Що зробити з шишок / Фото: pinterest
Що зробити з шишок / Фото: pinterest

Скучили за квітучим лужком під час суворої зими? Перетворіть шишки на гарний літній букет – ось здивуються ваші гості! Для цього потрібно вистригти секатором серединки у шишках і розфарбувати їх.

  • Лайфхак 11. Ялинкові іграшки

Що зробити з шишок / Фото: pinterest
Що зробити з шишок / Фото: pinterest

З прикраси – лише бантик. Мило, лаконічно та природно . Але це – як вам підкаже фантазія, адже можна прикрасити, обклеїти бусинами або посипати блискітками.

  • Лайфхак 12. Сніжинки

Що зробити з шишок / Фото: pinterest
Що зробити з шишок / Фото: pinterest

Виберіть невеликі шишечки та склейте їх по колу основами одну до одної. А зверху прикріпіть сніжинки та повісьте на ялинку.

  • Лайфхак 13. Ялинки

Що зробити з шишок / Фото: pinterest
Що зробити з шишок / Фото: pinterest

Із соснової шишки можна зробити новорічну ялинку . Біла фарба, блискітки кілька намистин – і ось на столі з'явилася мініатюрна красуня.

  • Лайфхак 14. Олені

Що зробити з шишок / Фото: pinterest
Що зробити з шишок / Фото: pinterest

Можна вигадати багато прикольних виробів із шишок на Новий рік. Особливо таке заняття люблять діти. Та й дорослі не проти згадати дитинство. Ось для таких оленят головне – щоб ніжки були стійкими.

  • Лайфхак 15. Сніговічок

Що зробити з шишок / Фото: pinterest
Що зробити з шишок / Фото: pinterest

Зробіть із шишки веселого сніговичка, поставте його на лижі з паличок для морозива , а в руки дайте палиці-шпажки. І не забудьте надіти шапочку та шарф, щоб він не замерз.

  • Лайфхак 16. Сови

Що зробити з шишок / Фото: pinterest
Що зробити з шишок / Фото: pinterest

А для таких совушок знадобляться шматочки фетру – із них виріжте крила, очі й мордочки.

Раніше ми розповідали, як задобрити Тигра, щоб Новий рік 2022 був вдалим і щасливим.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
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