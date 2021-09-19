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Привітання зі святом Михайлова чуда-2021 у прозі, віршах, яскраві картинки і листівки

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
19 вересня, 05:30
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Не забудьте привітати всіх зі святом, і нехай у день Михайлова дива відбуваються найдобріші, найсвітліші, найрадісніші події і чудеса.
Привітання з днем Михайлове чудо-2021 у прозі, віршах, яскраві картинки і листівки
Привітання з днем Михайлове чудо-2021 у прозі, віршах, яскраві картинки і листівки / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні, 19 вересня, відзначається красиве осіннє свято – Михайлове чудо. Цей день присвячений дивним діянням архістратига Михаїла , коли він розбив своїм могутнім мечем скелі, приборкав річки, повернувши їх в ущелину, і тим самим врятував святий храм у місті Хонех від знищення.

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У цей день важливо просити всі образи, у жодному разі не можна сваритися і лаятися. А ще в Михайлов день люди бажають одне одному віри, примирення, любові, здоров'я, благополуччя і справедливості.

Спеціально для вас ми публікуємо гарні, добрі і радісні привітання з Михайловим чудом, яскраві листівки, красиві ікони і тематичні картинки. Привітайте рідних і близьких людей зі святом 19 вересня.

Михайлове чудо: красиві привітання у віршах

***

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Пусть архангел Михаил
Принесет в ваш дом удачу
И подарит новых сил,
Души сделает богаче.

Отведет печаль и зло,
От беды крылом укроет,
Только счастье и тепло
Дом ваш бережно наполнят.

Михайлове чудо: картинки зі святом
Михайлове чудо: картинки зі святом / Фото: Pinterest

***

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Желаю, чтобы Михаил
Вас от напастей защитил.
Пусть он всегда вас охраняет,
Беду и горе прогоняет.

Чтоб слабому прибавил сил,
От хворей всех чтоб исцелил.
Пускай душа лучится светом,
Пусть будет счастье в мире этом!

З вдень Михайлове чудо: листівки
З вдень Михайлове чудо: листівки / Фото: Pinterest

***

Михайлов день пусть принесет
Улыбки, счастья много-много!
Пусть Михаил от зла спасет,
Укажет верную дорогу!

Желаю в этот день добра,
Удачи, радостных мгновений,
Любви взаимной и тепла,
А также новых достижений!

Поздоровлення в день Михайлова дива 19 вересня
Поздоровлення в день Михайлова дива 19 вересня / Фото: Pinterest

***

В День Святого Михаила
Благодати я желаю,
Пусть тебе придаст он силы
И от бед оберегает!

Дом гармонией наполнит,
Оградит от дел греховных,
Все желания исполнит
В этот светлый день церковный!

Вітальні листівки з Михайловим чудом
Вітальні листівки з Михайловим чудом / Фото: Pinterest

Ефектні привітання в день Михайлова дива своїми словами у прозі

***

У Михайлов день бажаю примирення і благополуччя, щоб в сім'ї жило щастя і повне взаєморозуміння. Нехай на столі завжди буде смачна їжа, в душі оселиться віра, а близькі люди ніколи не ображають одне одного. Хай береже святий Михаїло ваш будинок

Зі святом Михайлова дива: яскраві картинки та побажання
Зі святом Михайлова дива: яскраві картинки та побажання / Фото: Bipbap

***

В Михайлов день бажаю міцного здоров'я, мужності, сили духу, мудрості, терпимості і щедрості душі. Нехай цей день буде яскравим і добрим, а все життя буде ситим і щасливим!

Михайлове чудо: красиві поздоровлення
Михайлове чудо: красиві поздоровлення / Фото: Bipbap

***

В Михайлов день хочу нагадати, що чудеса – це справа рук людських. Можна їх не чекати, а здійснювати самостійно. Нехай у вас вистачає сил робити світ прекраснішим кожен день. Бажаю вам благополуччя та миру, тепла і яскравих почуттів!

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Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у вересні 2021 року в Україні.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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