Привітання зі святом Михайлова чуда-2021 у прозі, віршах, яскраві картинки і листівки

Не забудьте привітати всіх зі святом, і нехай у день Михайлова дива відбуваються найдобріші, найсвітліші, найрадісніші події і чудеса.

Привітання з днем Михайлове чудо-2021 у прозі, віршах, яскраві картинки і листівки / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні, 19 вересня, відзначається красиве осіннє свято – Михайлове чудо. Цей день присвячений дивним діянням архістратига Михаїла , коли він розбив своїм могутнім мечем скелі, приборкав річки, повернувши їх в ущелину, і тим самим врятував святий храм у місті Хонех від знищення.

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У цей день важливо просити всі образи, у жодному разі не можна сваритися і лаятися. А ще в Михайлов день люди бажають одне одному віри, примирення, любові, здоров'я, благополуччя і справедливості.

Спеціально для вас ми публікуємо гарні, добрі і радісні привітання з Михайловим чудом, яскраві листівки, красиві ікони і тематичні картинки. Привітайте рідних і близьких людей зі святом 19 вересня.

Михайлове чудо: красиві привітання у віршах

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Пусть архангел Михаил

Принесет в ваш дом удачу

И подарит новых сил,

Души сделает богаче.



Отведет печаль и зло,

От беды крылом укроет,

Только счастье и тепло

Дом ваш бережно наполнят.

Михайлове чудо: картинки зі святом / Фото: Pinterest

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Желаю, чтобы Михаил

Вас от напастей защитил.

Пусть он всегда вас охраняет,

Беду и горе прогоняет.



Чтоб слабому прибавил сил,

От хворей всех чтоб исцелил.

Пускай душа лучится светом,

Пусть будет счастье в мире этом!

З вдень Михайлове чудо: листівки / Фото: Pinterest

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Михайлов день пусть принесет

Улыбки, счастья много-много!

Пусть Михаил от зла спасет,

Укажет верную дорогу!



Желаю в этот день добра,

Удачи, радостных мгновений,

Любви взаимной и тепла,

А также новых достижений!

Поздоровлення в день Михайлова дива 19 вересня / Фото: Pinterest

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В День Святого Михаила

Благодати я желаю,

Пусть тебе придаст он силы

И от бед оберегает!



Дом гармонией наполнит,

Оградит от дел греховных,

Все желания исполнит

В этот светлый день церковный!

Вітальні листівки з Михайловим чудом / Фото: Pinterest

Ефектні привітання в день Михайлова дива своїми словами у прозі

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У Михайлов день бажаю примирення і благополуччя, щоб в сім'ї жило щастя і повне взаєморозуміння. Нехай на столі завжди буде смачна їжа, в душі оселиться віра, а близькі люди ніколи не ображають одне одного. Хай береже святий Михаїло ваш будинок

Зі святом Михайлова дива: яскраві картинки та побажання / Фото: Bipbap

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В Михайлов день бажаю міцного здоров'я, мужності, сили духу, мудрості, терпимості і щедрості душі. Нехай цей день буде яскравим і добрим, а все життя буде ситим і щасливим!

Михайлове чудо: красиві поздоровлення / Фото: Bipbap

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В Михайлов день хочу нагадати, що чудеса – це справа рук людських. Можна їх не чекати, а здійснювати самостійно. Нехай у вас вистачає сил робити світ прекраснішим кожен день. Бажаю вам благополуччя та миру, тепла і яскравих почуттів!

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