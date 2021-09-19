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Іменини Михайла: найкращі привітання і яскраві листівки з днем ангела

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
19 вересня, 06:20
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У день ангела Михайла відправляйте добрі і щиросердечні вітання іменинникам з ефектними листівками, красивими віршами і найкращими побажаннями
Привітання з іменинами
Привітання з іменинами / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні, 19 вересня, кожен Михайло, Мишко, Мішаня відзначає свої іменини. Свято встановлене на честь архістратига Михаїла, одного з найбільш шанованих у християнстві ангелів.

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Не забудьте привітати всіх своїх знайомих іменинників з днем ангела і відправити їм гарні вірші, листівки і картинки зі святом.

Михайло значить "подібний до Бога". Людина з цим ім'ям має чуттєву і щедру душу і завжди прагне жити в гармонії з собою і навколишнім світом.

Ефектні привітання з днем ангела Михайла у віршах

***

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Имя Михаил тебе дано.
Очень верно выбрано оно:
Лучшие черты лишь подтверждает,
Ведь "подобный Богу" означает.
Всем тебя природа наградила:
Силой и умом не обделила,
Мы тебя душевно поздравляем,
Счастья тебе личного желаем,
Чтоб в карьере было продвижение,
А в семье – любовь и уважение.

Красиві привітання з іменинами Михайлу
Красиві привітання з іменинами Михайлу / Фото: Pinterest

***

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Желаю тебе от души, Михаил,
Удачи во всем, достижений, побед,
Здоровья стального, энергии, сил,
Чтоб жил ты счастливо и бодро сто лет!

Друзей только верных, любви неземной,
И рядом хороших и добрых людей!
Пускай все печали пройдут стороной,
Желаю тебе сотни радостных дней!

З іменинами Михайла: найкращі побажання
З іменинами Михайла: найкращі побажання / Фото: Bipbap

***

Тебе желаю, Михаил,
Везенья, мужества и сил,
Чтоб каждый день счастливым был,
Эмоций множество дарил!

Чтобы в радости купался ты
И воплощал свои мечты,
Успех в руке всегда держал,
По пустякам не унывал!

З днем ангела Михайла: вітальні листівки
З днем ангела Михайла: вітальні листівки / Фото: Bipbap

Найкращі привітання з іменинами для Михайла в прозі

***

Михайло, вітаю з днем ангела. Бажаю міцного здоров'я, сили духу і мужності, впевненості в собі, здоров'я, щастя і процвітання. Бажаю нізащо не здаватися, ні перед чим не зупинятися і завжди добиватися бажаного. Нехай все в твоєму житті буде добре. Нехай кожен день дарує успіх, достаток, радість і любов!

З днем ангела Михайла: прикольні картинки
З днем ангела Михайла: прикольні картинки / Фото: Pinterest

***

Мишко, нехай кожен день твого життя, буде наповнений абсолютним щастям, блискучим успіхом і бадьорістю духу! Нехай рідні і близькі завжди будуть поруч, дарують тобі свою любов і заряджають позитивом! Досягай своєї мети, ніколи не падай духом і не сумуй. Знай, що все вийде!

Привітання в Михайлів день 2019 картинки і побажання
Привітання в Михайлів день 2019 картинки і побажання / Фото: bonnycards

***

Мишко, з днем ангела! Вітаю тебе з твоїм святом і від душі бажаю, щоб ти завжди залишався таким же надійним, класним, душевним, позитивним і прекрасним чоловіком. Нехай у нашого Мишка буде щастя хоч греблю гати!

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Раніше ми публікували, що у жодному разі не можна робити на Михайлове чудо.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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