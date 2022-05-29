Гороскоп на 29 травня для всіх знаків зодіаку: небезпечний день

Діви нариваються на сварку, а на Риб чекає приємний сюрприз.

Гороскоп на сьогодні / Фото: Unsplash, Колаж: Сьогодні

Як вважають астрологи, неділя, 28 травня – це небезпечна місячна доба, коли ніч безмісячна, активізуються темні сили і негативна енергетика дня. Цей період важливо перетерпіти, не займаючись серйозними справами.

Овен

Овен (21 березня – 20 квітня) / Фото: Колаж: Сьогодні

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Гороскоп на 29 травня для Овнів: це хороший день, щоб відпочити від справ і робочих питань, що накопичилися. Можете зробити це насамоті або ж запропонувати режим релаксу і байдикування всій родині.

Телець

Телець (21 квітня – 21 травня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 29 травня для Тельців: не потрібно витрачати свої заощадження на миттєву забаганку – це поганий вибір. Згодом покупка виявиться марною, ви про неї пошкодуєте, але гроші вже не повернуться.

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Близнята

Близнюки (22 травня – 21 червня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 29 травня для Близнятв: проявіть обачність із побутовою технікою. Існує ймовірність поломок та аварій, з якими ви не впораєтеся самостійно, а звернутися до майстра буде складно.

Рак

Рак (22 червня – 22 липня) / Фото: Колаж: Сьогодні

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Гороскоп на 29 травня для Раків: щоб сьогодні не виникало зайвих спокус, краще заздалегідь встановіть собі ліміти. Вам буде корисно поспілкуватися зі старшими родичами – їхня порада допоможе вирішити якусь проблему.

Лев

Лев (23 липня – 21 серпня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 29 травня для Лева: постарайтеся наповнити розтрачений запас сил, наприклад, повноцінно відпочити і раніше лягти спати. Не варто емоціонувати даремно – вас ніхто не слухатиме.

Діва

Діва (22 серпня – 23 вересня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 29 травня для Дів: ви дійсно хочете спровокувати сварку зі своїм партнером? Подумайте, адже вам із ним жити. Своєю критикою ви можете образити близьку людину, краще перевести все на жарт.

Терези

Терези (24 вересня – 23 жовтня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 29 травня для Терезів: погляньте на себе збоку. Корисно буде проаналізувати недоліки, про які вам нагадують оточуючі. Скористайтеся нагодою попрацювати над своїми помилками.

Скорпіон

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)

Гороскоп на 29 травня для Скорпіонів: знайдіть час для тих, хто потребує вашої уваги. Протягніть їм руку допомоги і відгукніться на чиєсь прохання. А ось пусті та безглузді поради давати не варто.

Стрілець

Стрілець (24 листопада – 22 грудня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 29 травня для Стрільців: відмовтеся від галасливого проведення часу в цей день, інакше ви швидко втомитеся. Краще оберіть заспокоєну атмосферу. Корисно попрацювати на ділянці чи почитати книгу.

Козоріг

Козеріг (23 грудня – 20 січня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 29 травня для Козорогів: побутові питання, що накопичилися за тиждень, вимагатимуть вашої участі. Вам доведеться відкласти раніше заплановані справи. На жаль, без вас все застигне, і нічого не вирішуватиметься.

Водолій

Водолій (21 січня – 19 лютого) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 29 травня для Водоліїв: якщо останнім часом ви спостерігаєте у себе прояв песимізму, займіться рукоділлям. Це допоможе заспокоїтись і відволіктися від поганих думок, а рішення прийде саме.

Риби

Риби (20 лютого – 20 березня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 29 травня для Риб: сьогодні можете чекати на приємний сюрприз від близьких людей. Не залишайтеся в боргу та подякуйте їм за турботу. А ще можете влаштувати у відповідь званий обід або романтичну вечерю.

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