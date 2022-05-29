Гороскоп на 29 травня для всіх знаків зодіаку: небезпечний день

Як вважають астрологи, неділя, 28 травня – це небезпечна місячна доба, коли ніч безмісячна, активізуються темні сили і негативна енергетика дня. Цей період важливо перетерпіти, не займаючись серйозними справами.
Овен
Гороскоп на 29 травня для Овнів: це хороший день, щоб відпочити від справ і робочих питань, що накопичилися. Можете зробити це насамоті або ж запропонувати режим релаксу і байдикування всій родині.
Телець
Гороскоп на 29 травня для Тельців: не потрібно витрачати свої заощадження на миттєву забаганку – це поганий вибір. Згодом покупка виявиться марною, ви про неї пошкодуєте, але гроші вже не повернуться.
Близнята
Гороскоп на 29 травня для Близнятв: проявіть обачність із побутовою технікою. Існує ймовірність поломок та аварій, з якими ви не впораєтеся самостійно, а звернутися до майстра буде складно.
Рак
Гороскоп на 29 травня для Раків: щоб сьогодні не виникало зайвих спокус, краще заздалегідь встановіть собі ліміти. Вам буде корисно поспілкуватися зі старшими родичами – їхня порада допоможе вирішити якусь проблему.
Лев
Гороскоп на 29 травня для Лева: постарайтеся наповнити розтрачений запас сил, наприклад, повноцінно відпочити і раніше лягти спати. Не варто емоціонувати даремно – вас ніхто не слухатиме.
Діва
Гороскоп на 29 травня для Дів: ви дійсно хочете спровокувати сварку зі своїм партнером? Подумайте, адже вам із ним жити. Своєю критикою ви можете образити близьку людину, краще перевести все на жарт.
Терези
Гороскоп на 29 травня для Терезів: погляньте на себе збоку. Корисно буде проаналізувати недоліки, про які вам нагадують оточуючі. Скористайтеся нагодою попрацювати над своїми помилками.
Скорпіон
Гороскоп на 29 травня для Скорпіонів: знайдіть час для тих, хто потребує вашої уваги. Протягніть їм руку допомоги і відгукніться на чиєсь прохання. А ось пусті та безглузді поради давати не варто.
Стрілець
Гороскоп на 29 травня для Стрільців: відмовтеся від галасливого проведення часу в цей день, інакше ви швидко втомитеся. Краще оберіть заспокоєну атмосферу. Корисно попрацювати на ділянці чи почитати книгу.
Козоріг
Гороскоп на 29 травня для Козорогів: побутові питання, що накопичилися за тиждень, вимагатимуть вашої участі. Вам доведеться відкласти раніше заплановані справи. На жаль, без вас все застигне, і нічого не вирішуватиметься.
Водолій
Гороскоп на 29 травня для Водоліїв: якщо останнім часом ви спостерігаєте у себе прояв песимізму, займіться рукоділлям. Це допоможе заспокоїтись і відволіктися від поганих думок, а рішення прийде саме.
Риби
Гороскоп на 29 травня для Риб: сьогодні можете чекати на приємний сюрприз від близьких людей. Не залишайтеся в боргу та подякуйте їм за турботу. А ще можете влаштувати у відповідь званий обід або романтичну вечерю.
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