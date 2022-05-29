Гороскоп на 29 мая для всех знаков зодиака: опасный день

Девы нарываются на ссору, а Рыб ждет приятный сюрприз.

Гороскоп на сегодня / Фото: Unsplash, Коллаж: Сегодня

Как считают астрологи, воскресенье, 28 мая – это опасные лунные сутки, когда ночь безлунна, активизируются темные силы и негативная энергетика дня. Этот период важно перетерпеть, не предпринимая серьезных дел.

Овен

Овен (21 марта – 20 апреля) / Фото: Коллаж: Сегодня

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Гороскоп на 29 мая для Овнов: это хороший день, чтобы отдохнуть от накопившихся дел и рабочих вопросов. Можете сделать это в одиночку или же предложить режим релакса и ничегонеделания всей семье.

Телец

Телец (21 апреля – 21 мая) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 29 мая для Тельцов: не нужно тратить свои сбережения на сиюминутную прихоть – это плохой выбор. Впоследствии покупка окажется бесполезной, вы о ней пожалеете, но деньги уже не вернутся.

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Близнецы

Близнецы (22 мая – 21 июня) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 29 мая для Близнецов: проявите осмотрительность с бытовой техникой. Есть вероятность поломок и аварий, с которыми вы не справитесь самостоятельно, а обратиться к мастеру будет сложно.

Рак

Рак (22 июня – 22 июля) / Фото: Коллаж: Сегодня

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Гороскоп на 29 мая для Раков: чтобы сегодня не возникало лишних соблазнов, лучше заранее установите себе лимиты. Вам будет полезно пообщаться со старшими родственниками – их совет поможет решить какую-то проблему.

Лев

Лев (23 июля – 21 августа) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 29 мая для Львов: постарайтесь восполнить растраченный запас сил, к примеру, полноценно отдохнуть и пораньше лечь спать. Не стоит эмоционировать понапрасну – вас никто не будет слушать.

Дева

Дева (22 августа – 23 сентября) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 29 мая для Дев: вы действительно хотите спровоцировать ссору со своим партнером? Подумайте, ведь вам с ним жить. Своей критикой вы можете обидеть близкого человека, лучше перевести все в шутку.

Весы

Весы (24 сентября – 23 октября) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 29 мая для Весов: взгляните на себя со стороны. Будет полезно проанализировать недостатки, о которых вам напоминают окружающие. Воспользуйтесь возможностью поработать над своими ошибками.

Скорпион

Скорпион (24 октября – 23 ноября)

Гороскоп на 29 мая для Скорпионов: найдите время для тех, кто нуждается в вашем внимании. Протяните им руку помощи и отзовитесь на чью-то просьбу. А вот праздные и бессмысленные советы давать не стоит.

Стрелец

Стрелец (24 ноября – 22 декабря) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 29 мая для Стрельцов: откажитесь от шумного времяпровождения в этот день, иначе вы быстро устанете. Лучше выберите умиротворенную атмосферу. Полезно поработать на участке или почитать книгу.

Козерог

Козерог (23 декабря – 20 января) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 29 мая для Козерогов: накопившиеся за неделю бытовые вопросы потребуют вашего участия. Вам придется отложить ранее запланированные дела. Увы, что без вас все застынет, и ничего не будет решаться.

Водолей

Водолей (21 января – 19 февраля) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 29 мая для Водолеев: если в последнее время вы наблюдаете за собой проявление пессимизма, займитесь рукоделием. Это поможет успокоиться и отвлечься от дурных мыслей, а решение придет само.

Рыбы

Рыбы (20 февраля – 20 марта) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 29 мая для Рыб: сегодня можете ждать приятный сюрприз от близких людей. Не оставайтесь в долгу и поблагодарите их за заботу. А еще можете устроить в ответ званый обед или романтический ужин.

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