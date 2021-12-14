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Гороскоп на 15 грудня для всіх знаків зодіаку

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
14 грудня, 18:00
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Астрологічний прогноз на 15 грудня для всіх знаків зодіаку
Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні / Фото: Unsplash

Астрологи дали прогноз на 15 грудня 2021 року. У цей день важливо проявляти милосердя та співчуття, і тоді люди відповідатимуть вам тим самим.

Гороскоп на 15 грудня для Овна

Овен (21 березня – 20 квітня)
Овен (21 березня – 20 квітня) / Фото: Сьогодні

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Вас радо бачитимуть у будь-якій компанії. Не дивуйтеся, а просто скористайтеся ситуацією для зміцнення власного авторитету. Не вступайте в суперечку з людиною, яка вам дорога.

Гороскоп на 15 грудня для Тельця

Телець (21 квітня – 21 травня)
Телець (21 квітня – 21 травня) / Фото: Сьогодні

Вибираючи між перспективою залишитися у безпеці й прагненням до справедливості, оптимально вибрати перший варіант. Іноді варто відступити від своїх принципів. Але вирішувати все одно вам.

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Гороскоп на 15 грудня для Близнят

Близнюки (22 травня – 21 червня)
Близнюки (22 травня – 21 червня) / Фото: Сьогодні

Критика – це, звичайно, непогано, але зараз ви явно перегинає палицю. Будьте добрішими до оточення, і тоді люди теж будуть до вас лояльні. Навіть не намагайтеся нікого обдурити, а насамперед – самих себе.

Гороскоп на 15 грудня для Рака

Рак (22 червня – 22 липня)
Рак (22 червня – 22 липня) / Фото: Сьогодні

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Цього дня ви можете займатися чим хочете – у вас все вийде навіть краще, ніж ви передбачали. Тож не витрачайте час на дрібниці, а можете відразу розпочати з глобальних справ.

Гороскоп на 15 грудня для Лева

Лев (23 липня – 21 серпня)
Лев (23 липня – 21 серпня) / Фото: Сьогодні

Думайте логічно і будьте обережні, щоб ваша уява не завела вас у такі нетрі, звідки проблематично вибратися без сторонньої допомоги. Занадто важливу роботу варто відкласти на інший день.

Гороскоп на 15 грудня для Діви

Діва (22 серпня – 23 вересня)
Діва (22 серпня – 23 вересня) / Фото: Сьогодні

Якщо вас відвідала якась хороша ідея, не відкладайте її на потім. Інакше вашу ініціативу може перехопити хтось інший. Будьте певні у своїх близьких – жодна сила ззовні не зможе зруйнувати вашу родину.

Гороскоп на 15 грудня для Терезів

Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Терези (24 вересня – 23 жовтня) / Фото: Сьогодні

Можете зважитися на зміну іміджу, і тоді подив колег та родичів буде вам гарантований, а ви станете більш привабливі. Вам нічого не загрожує і ви на правильному шляху, а ще й нічим не ризикуєте.

Гороскоп на 15 грудня для Скорпіона

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада) / Фото: Сьогодні

Якщо ви ведете бізнес, цей день принесе непоганий прибуток. Але намагайтеся розмовляти ясніше, тому що колеги та партнери не завжди можуть вас зрозуміти. Будьте більш відкриті для оточення.

Гороскоп на 15 грудня для Стрільця

Стрілець (24 листопада – 22 грудня)
Стрілець (24 листопада – 22 грудня) / Фото: Сьогодні

Цей день слабо підходить для конкретних дій, а ось для роздумів – саме те. Дослухайтеся інтуїції та ретельно обмірковуйте кожен свій крок. Проведіть вечір у добрій компанії.

Гороскоп на 15 грудня для Козорога

Козеріг (23 грудня – 20 січня)
Козеріг (23 грудня – 20 січня) / Фото: Сьогодні

Вас чекає таке цікаве заняття, що ви навіть не згадаєте про поточні завдання і накопичені проблеми. Відірвіться від них, це теж дуже корисно. Тільки менше слухайте сторонні поради.

Гороскоп на 15 грудня для Водолія

Водолій (21 січня – 19 лютого)
Водолій (21 січня – 19 лютого) / Фото: Сьогодні

Постарайтеся скласти список правил і дотримуватися його, тому що на вас навісили дуже багато сторонньої роботи. Не намагайтеся робити щось за інших – все одно не встигнете, та і якість постраждає.

Гороскоп на 15 грудня для Риб

Риби (20 лютого – 20 березня)
Риби (20 лютого – 20 березня) / Фото: Сьогодні

До вас можуть звернутися по пораду через дрібниці. Не поспішайте, все може виявитися не так просто, як здається відразу. Продумайте тактику – і ви зможете отримати з цієї обставини користь.

Раніше ми публікували любовний гороскоп на 2022 рік для всіх знаків зодіаку.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
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