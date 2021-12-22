Гороскоп на 23 грудня для всіх знаків зодіаку

Астрологи дали прогноз на 23 грудня 2021 року. Настає приємний день духовного зростання, і з'являється відчуття, що вам усе під силу.
Гороскоп на 23 грудня для Овна
Залиште на деякий час розумову роботу і присвятіть день суто фізичній праці. Так ви зможете відволіктися від проблем, що виникли раптом, а заодно і знайти мудре рішення, яке вас осінить.
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Гороскоп на 23 грудня для Тельця
Чомусь саме в цей день до вас усі звертатимуться за порадою. Але перш ніж розкидатися розумними думками праворуч і ліворуч, подумайте, кому і що ви скажете. Це дуже важливо.
Гороскоп на 23 грудня для Близнят
Присвятіть цей день собі та коханій людині. По можливості відверніться на певний час від повсякденних турбот – вони від вас все одно нікуди не подінуться, а ось час і відчуття швидкоплинні.
Гороскоп на 23 грудня для Рака
На вас чекає такий обсяг роботи, з яким ви самостійно навряд чи впораєтеся. Тримайте ситуацію під контролем і закликайте колег на допомогу. А заразом подивіться, хто відгукнеться на ваше прохання.
Гороскоп на 23 грудня для Лева
Ваша увага буде сприйнята оточуючими як подарунок. Це, звичайно, приємно, але може викликати у когось гострий напад ревнощів. Намагайтеся не перейти нікому дорогу і залишитися у добрих стосунках.
Гороскоп на 23 грудня для Діви
Цей день можна назвати спокійним. Вам доведеться майже одночасно бути у кількох місцях відразу. Ніхто так і не зрозуміє, як вам це вдається. Та ви й самі будете здивовані не менше за інших.
Гороскоп на 23 грудня для Терезів
Ви майже весь день допомагатимете оточуючим, на шкоду власній роботі. Не засмучуйтесь – зате, можливо, завтра хтось допоможе вам. Увечері влаштуйте собі релакс – ви на це заслужили.
Гороскоп на 23 грудня для Скорпіона
На вас навалиться багато нових справ. А ви ще зі старими не розібралися. Відкладіть свою лінь у дальній куточок – на неї ще знайдеться час. А ось дані обіцянки потрібно виконувати і тримати слово.
Гороскоп на 23 грудня для Стрільця
Не треба пояснювати причин своїх вчинків, особливо якщо вас про це ніхто не просить. Але якщо ви трохи зміните свою поведінку, то всім відразу стане легше. Шукайте більше позитиву у навколишньому світі.
Гороскоп на 23 грудня для Козорога
Якщо у вас з'явиться нагода порадувати своїх близьких, обов'язково скористайтеся цим. Необов'язково чекати свят та спеціальних приводів. Ви самі режисер свого життя – ось і дійте.
Гороскоп на 23 грудня для Водолія
Зосередитись на одній справі вам буде вкрай складно – ви захочете встигнути все й одразу. І якщо це все ж таки вдасться, то результат перевершить усі очікування. Спробуйте, і ви будете гідні похвали оточуючих.
Гороскоп на 23 грудня для Риб
Чудовий день для приємних сюрпризів та подарунків. Не має значення, що ви придумаєте – подяка візаві вам гарантована. А ви помітили, що дарувати іноді приємніше, ніж отримувати подарунки?
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