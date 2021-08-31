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31 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
31 серпня, 07:25
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Кінське свято, День блогу, ікона Божої Матері Всецариця – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 31 серпня.
31 серпня: яке сьогодні свято
31 серпня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Life Сьогодні пишуть, яке народне і православне свято в українців 31 серпня 2021 року. Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, які відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

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Яке сьогодні свято, 31 серпня

  • Всесвітній день блогу (Blog Day) організований з 2005 року за асоціативною схожістю слова blog на цифри 3108, на честь чого дата свята встановлена на 31.08.
  • День незалежності святкують Киргизстан, Узбекистан, Малайзія, Тринідад і Тобаго.
  • Національний день мови відзначає Молдова.
  • День солідарності і свободи проводиться в Польщі.

Іменинники 31 серпня

День ангела сьогодні відзначають: Георгій, Григорій, Денис, Євген, Омелян, Іван, Іларіон, Лавр, Лев, Лука, Макарій, Михайло, Уляна.

Яке сьогодні церковне свято

31 серпня в православній церкви шанується пам'ять мучеників Флора і Лавра, мучеників Єрма, Серапіона і Полієна, священномученика Еміліана, єпископа, і з ним Іларіона, Діонісія і Єрмипа, святителів Іоана та Георгія, патріархів Константинопольських, преподобного Макарія, ігумена Пелікитського, ареподобного Іоана Рильського. Свято ікони Божої Матері, названої "Всецариця".

Народне свято

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У народі 31 серпня шанувалися Флор і Лавр, яких вважали покровителями коней, а тому цей день також називали кінським святом. Належало приділяти особливу увагу коням: їх пригощали, чистили, заплітали гриви і давали відпочинок. А ще це був останній день для польових робіт.

Прикмети на 31 серпня:

  • на Флора і Лавра не можна коней змушувати працювати, інакше буде падіж;
  • цього дня не можна проводити забіги і скачки;
  • коні неспокійні і б'ють копитами – до похмурої погоди;
  • з Флора і Лавра починаються осінні ранки.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 31 серпня

  • 1925 – в СРСР введене загальне початкове навчання.
  • 1935 – на Донбасі встановлено рекорд Стаханова з видобутку вугілля, що перевищує норму в 14 разів, стартував стаханівський рух в СРСР.
  • 1995 – на навколоземну орбіту виведено перший український науково-дослідний супутник "Січ-1".
  • 1997 – в Парижі в автокатастрофі загинула принцеса Діана.

Хто народився 31 серпня

  • 12 – Гай Юлій Цезар Август Германік (Калігула), давньоримський імператор.
  • 1870 – Марія Монтессорі, італійський вчений, педагог, перша в Італії жінка-лікар.
  • 1948 – Рудольф Шенкер, німецький гітарист, засновник групи Scorpions.
  • 1949 – Річард Гір, американський кіноактор.

Дивіться відео про Україну, яка дивує:

Раніше ми публікували календар церковних свят і постів у серпні-2021.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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