Лайфхакер
Меню
google news Читайте нас в Google News Змінити мову на: RU logo
⚡ Загибель мера Кривого Рогу ⚽ Шахтар в Лізі чемпіонів 📽 Одеський кінофест 🇺🇦 День Незалежності України - 2021

Як вибрати диню

Як помити вікно

Як вигідно шопитися

Як продовжити засмагу

Як зібрати врожай

Як розпалити багаття
СЬОГОДНІ Лайфхакер Свята

З Яблучним Спасом: соковиті картинки, яскраві листівки, ефектні привітання

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
19 серпня, 07:45
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Сьогодні Великий Яблучний Спас: не забудьте привітати рідних і близьких людей

Ось і настав Яблучний Спас – ароматне, смачне, щедре фруктове свято, яке здавна так люблять у народі!

Реклама

Головне частування в Яблучний Спас – звісно ж, яблука, які саме дозрівають до 19 серпня. А найкращі привітання – це побажання радості, добра, багатого врожаю, ситості і благополуччя.

Ефектні листівки і добрі вітання з Яблучним Спасом
Ефектні листівки і добрі вітання з Яблучним Спасом / Фото: Pexels

Збираєтеся на природу і не хочете витрачати багато коштів? Ми розповімо вам, які магазини Києва пропонують вигідні ціни і оригінальні продукти.

Life Сьогодні зібрали для вас ефектні картинки, красиві листівки, добрі вірші та привітання в Яблучний Спас-2021. Не забудьте привітати рідних, близьких, друзів, колег і пригостити їх смачними наливними яблучками.

Реклама

Читайте також:

Яблучний Спас: добрі вітання у віршах

***

Светлый, прекрасный праздник сегодня –
Яблочный Спас, Преображенье Господне.
С Яблочным Спасом я вас поздравляю,
Жизни медовой и сладкой желаю.
Пусть полною чашею будет ваш дом,
Достаток и счастье поселятся в нем!

Поздоровлення з Яблучним Спасом: листівки та вірші
Поздоровлення з Яблучним Спасом: листівки та вірші / Фото: bonnycards

Реклама

Читайте також:

Привітання з Яблучним Спасом у прозі

***

Від душі вітаю з Яблучним Спасом. Бажаю, щоб Господь оберігав тебе і твою сім'ю від горя і лиха, щоб життя твоє було таким же яскравим, соковитим, смачним і солодким, як стигле яблуко. Здоров'я і блага, миру і щастя, любові і добрих чудес!

Поздоровлення з Яблучним Спасом: листівки та вірші
Поздоровлення з Яблучним Спасом: листівки та вірші / Фото: bonnycards

Реклама

З Яблучним Спасом: короткі привітання у віршах

***

В Яблочный Спас пожелаю добра,
Радости в сердце, любви и тепла,
Мира в душе и большого терпения,
Фруктами спелыми вам наслаждения.
Пусть принесет этот праздник добро,
Будет светло, хорошо и легко.

Поздоровлення з Яблучним Спасом: листівки та вірші
Поздоровлення з Яблучним Спасом: листівки та вірші / Фото: bonnycards

Читайте також:

Найкращі побажання своїми словами на Яблучний Спас

***

Вітаю з Яблучним Спасом! Нехай життя твоє буде чудовим, ароматним, барвистим, немов пишний яблуневий сад. Бажаю кожен день зустрічати з радістю, кожну мить перетворювати на щасливу, кожну мету досягати легко і швидко, одним словом, влучати в яблучко. Здоров'я, сил, благополуччя і міцної віри.

Поздоровлення з Яблучним Спасом: листівки та вірші
Поздоровлення з Яблучним Спасом: листівки та вірші / Фото: bonnycards

Картинки і привітання з Яблучним Спасом

***

С Яблочным Спасом я вас поздравляю.
И от души всем друзьям пожелаю
Веры, терпения, много любви,
Были чтоб мысли светлы и чисты.

Пусть вас Господь бережет от напасти,
Пусть в вашем доме поселится счастье.
Будьте здоровы, живите без бед
С вашими близкими вы много лет!

Поздоровлення з Яблучним Спасом: листівки та вірші
Поздоровлення з Яблучним Спасом: листівки та вірші / Фото: bonnycards

Дивіться відео, як відзначали Яблучний Спас минулого року:

Раніше ми розповідали, що святять на Яблучний Спас.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News
Лайфхаки для життя
Більше новин
Останні новини
Більше новин
Всі новини Life
Показати більше
Все про зірок
Більше новин
Нагадувалка
ДО КІНЦЯ ЛІТА ЗАЛИШИЛОСЯ
дній
годин
хвилин
секунд
Як не згоріти на пляжі
Прості лайфхаки
Сприятливі та небезпечні дні у серпні
Місячний календар на серпень
Що треба робити
Привітання на усі випадки життя
Місячний календар на тиждень
16 - 22 серпня
Як Місяць впливає на наше життя
Нарешті, відпустка!
Як скласти речі у валізу, аби більше влізло
Хакнути
Для справжніх кулінарів
Більше хаків
Лайфхакер
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Наші соцмережі

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти