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Як правильно пересаджувати рослини влітку

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
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15 червня, 17:36
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У спеку рослини відчувають додатковий стрес від пересадки.
Як правильно пересаджувати рослини
Як правильно пересаджувати рослини / Фото: Unsplash, Колаж: Сьогодні

Літо – не найкращий період для пересадки квітів у саду або інших рослин. Це занадто спекотний час року, і будь-які маніпуляції над квітами можуть закінчитися стресом для них, зів'ялістю і відповідно – стресом для самого садівника.

Але іноді виникають ситуації, коли потрібно перемістити квітку з місця на місце, наприклад, формуючи клумбу, або розсадити рослину. Як провести процедуру пересадки у спеку , щоб мінімізувати шок у рослини, читайте у нашій статті.

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Як пересаджувати рослини влітку: лайфхаки

  • Підготовка . Перед тим, як викопати рослину, приблизно за день, рясно полийте її, причому повністю, а не лише коріння. Листя та інші частини рослини будуть наповнені вологою під час пересадки.
    Рясно полийте рослину / Фото: unsplash
    Рясно полийте рослину / Фото: unsplash
  • Час пересадки . Викопувати, а також пересаджувати квітку бажано у вечірній час або, коли небо затягнуте хмарами, щоб уникнути прямих сонячних променів.
  • Полив . Безпосередньо перед викопуванням або вийманням із контейнера рослину знову слід добре полити. Таким чином, земляний ком краще намокне, і грунт прилипне до коріння. Також полийте підготовлену ямку, куди потім помістіть рослину.
  • Коріння рослини . Важливо оберігати коріння від впливу прямих променів сонця, спеки та вітру. Тому пересаджувати краще кожну рослину поодинці, від початку до кінця, а не викопувати всі разом. Так коріння буде менше часу перебувати поза грунту.
    Коріння при пересадці має бути в землі / Фото: unsplash
    Коріння при пересадці має бути в землі / Фото: unsplash
  • Яма . Рослину із корінням акуратно встановіть у підготовлену та залиту до половини водою яму. Притримуючи рослину рівно, заповніть яму землею, щоб вона осіла на корінні. Потім м'яко утрамбуйте ґрунт навколо рослини.
  • Догляд . Посаджену рослину слід іще раз повністю полити – від верхівки до коріння. Також бажано на кілька днів прикрити її тентом від прямого сонячного проміння. Важливо стежити за станом пересадженої квітки, щоб вона не зів'яла, регулярно поливати її 1-2 рази на день у ранковий і вечірній час.
    Доглядайте пересаджену рослину / Фото: unsplash
    Доглядайте пересаджену рослину / Фото: unsplash

Раніше ми ділилися ідеєю, як використовувати старе відро на ділянці. А ще розповідали, які культурні рослини гірші і небезпечніші за бур'яни.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
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