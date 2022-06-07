Як використовувати старе відро на ділянці: простий лайфхак

Не поспішайте викидати дірявий посуд – він збільшить урожай.

Як використовувати старе відро на ділянці / Фото: Unsplash, Колаж: Сьогодні

Старе непотрібне відро , яке вже відслужило свою службу, ще знадобиться на городі. За допомогою нехитрих маніпуляцій можна значно збільшити врожай. Але для цього потрібно знати, як правильно застосувати посуд.

При цьому, парадоксально – чим більше дірочок у відрі, тим краще воно підійде для цих цілей. Як використовувати старий посуд на городі та що з ним потрібно зробити, читайте у нашій статті.

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Як правильно вкопати відро

Як використовувати старе відро на ділянці / Фото: pixabay

Якщо у відрі мало дірок, додайте їх. Ці отвори знадобляться для того, щоб вода та поживні речовини краще потрапляли у ґрунт . Викопайте посеред грядки яму по висоті відра . Помістіть у яму відро і прикопайте його навколо землею . Рослини висаджуються навколо вкопаного відра. Потім відро заповніть компостною масою . Коли ви поливатимете город через відро, то вода швидше дійде до кореневої системи городніх рослин. Компост, що міститься в ємності, стане джерелом поживних речовин .

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