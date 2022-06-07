Як використовувати старе відро на ділянці: простий лайфхак

Старе непотрібне відро , яке вже відслужило свою службу, ще знадобиться на городі. За допомогою нехитрих маніпуляцій можна значно збільшити врожай. Але для цього потрібно знати, як правильно застосувати посуд.
При цьому, парадоксально – чим більше дірочок у відрі, тим краще воно підійде для цих цілей. Як використовувати старий посуд на городі та що з ним потрібно зробити, читайте у нашій статті.
Як правильно вкопати відро
- Якщо у відрі мало дірок, додайте їх. Ці отвори знадобляться для того, щоб вода та поживні речовини краще потрапляли у ґрунт .
- Викопайте посеред грядки яму по висоті відра .
- Помістіть у яму відро і прикопайте його навколо землею .
- Рослини висаджуються навколо вкопаного відра.
- Потім відро заповніть компостною масою .
- Коли ви поливатимете город через відро, то вода швидше дійде до кореневої системи городніх рослин.
- Компост, що міститься в ємності, стане джерелом поживних речовин .
Раніше ми розповідали, як використовувати мило на городі. Також публікували прості й дешеві лайфхаки, як боротися зі шкідниками на дачній ділянці.