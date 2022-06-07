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Як використовувати старе відро на ділянці: простий лайфхак

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
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7 червня, 17:53
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Не поспішайте викидати дірявий посуд – він збільшить урожай.
Як використовувати старе відро на ділянці
Як використовувати старе відро на ділянці / Фото: Unsplash, Колаж: Сьогодні

Старе непотрібне відро , яке вже відслужило свою службу, ще знадобиться на городі. За допомогою нехитрих маніпуляцій можна значно збільшити врожай. Але для цього потрібно знати, як правильно застосувати посуд.

При цьому, парадоксально – чим більше дірочок у відрі, тим краще воно підійде для цих цілей. Як використовувати старий посуд на городі та що з ним потрібно зробити, читайте у нашій статті.

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Як правильно вкопати відро

Як використовувати старе відро на ділянці / Фото: pixabay
Як використовувати старе відро на ділянці / Фото: pixabay

  1. Якщо у відрі мало дірок, додайте їх. Ці отвори знадобляться для того, щоб вода та поживні речовини краще потрапляли у ґрунт .
  2. Викопайте посеред грядки яму по висоті відра .
  3. Помістіть у яму відро і прикопайте його навколо землею .
  4. Рослини висаджуються навколо вкопаного відра.
  5. Потім відро заповніть компостною масою .
  6. Коли ви поливатимете город через відро, то вода швидше дійде до кореневої системи городніх рослин.
  7. Компост, що міститься в ємності, стане джерелом поживних речовин .

Раніше ми розповідали, як використовувати мило на городі. Також публікували прості й дешеві лайфхаки, як боротися зі шкідниками на дачній ділянці.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
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