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Гадания на Катерину: как узнать свою судьбу

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
6 декабря, 14:00
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Уже сегодняшней ночью можно погадать на суженого, будущее и свою судьбу
Популярные гадания на Катерину
Популярные гадания на Катерину / Фото: Коллаж: Сегодня

Завтра, 7 декабря, православная церковь отмечает День святой Екатерины в память о христианской великомученице из Александрии, жившей в конце ІІІ века и принявшей смерть за свою веру.

В своих молитвах девушки всегда просили святую о самых заветных желаниях: о хорошем женихе и счастливом браке, любви и согласии в семье. А сам праздник издавна считался пророческим для судьбы каждой девушки.

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Потому в старину на Катерину девушки очень любили собираться, вместе проводить время на посиделках, ворожить и гадать на судьбу , на любовь, на скорое замужество и на суженого. Пора девичьих гаданий, начинаясь с Катерины, 7 декабря, продолжались до самого Андрея, 13-го числа.

Как гадать на Катерину

  • Гадание по вишневой веточке

Как гадать на Катерину / Фото: pexels
Как гадать на Катерину / Фото: pexels

Это одно из самых долгих, но любимых гаданий среди девушек, ответ на которое получали нескоро. В день Катерины, 7 декабря, девушка должна была загадать о своей судьбе, срезать с вишни ветку и поставить ее в воду. Если до Рождества на ней появлялись цветы , то в будущем году можно ждать сватов. А вот если вишня не цвела до самой Маланки, 14 января, то свадьбы не будет.

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  • Гадания в Катеринин день на воске

Как гадать на Катерину / Фото: pexels
Как гадать на Катерину / Фото: pexels

Популярное гадание, которое часто проводили девушки, было на воске. Нужно было зажечь свечу, мысленно сосредоточиться на своей судьбе, взять миску с холодной водой и накапать в нее растопленный воск со свечи. А затем внимательно рассматривать фигуры , в которых застывал воск, и по ассоциации судить о своем будущем.

  • Гадание по зеркалам

Как гадать на Катерину / Фото: pexels
Как гадать на Катерину / Фото: pexels

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Многие девушки боялись такого гадания. Оно считалось очень сильным и страшным. Чтобы узнать свою судьбу, нужно сделать "коридор времени" . Для этого два зеркала ставили друг напротив друга, а между ними располагали свечу. После этого нужно подумать о своей судьбе и пристально всмотреться в бесконечные отражения: в них можно увидеть будущее.

  • Гадания на Катерину по хлебу

Как гадать на Катерину / Фото: pexels
Как гадать на Катерину / Фото: pexels

На Катерину продолжался Рождественский пост, блюда были скромными, но даже по ним девушки ухитрялись узнавать свою судьбу. После ужина нужно было тайком взять кусочек хлеба и спрятать себе под подушку . При этом произносилось заклинание: "Суженый мой, приходи ко мне ночью, я тебя накормлю". Кто ночью приснится – тот и будет женихом.

  • Гадания по колечку

Как гадать на Катерину / Фото: pexels
Как гадать на Катерину / Фото: pexels

Девушки по очереди бросали на пол колечко так, чтобы оно катилось. У кого оно покатится в сторону порога и ближе всего окажется у двери, та раньше других подруг выйдет замуж.

  • Гадания в ночь на Екатерину о женихах

Как гадать на Катерину / Фото: pexels
Как гадать на Катерину / Фото: pexels

Это гадание проводится в ночь с 6 на 7 декабря. Нужно было подготовить 12 листиков бумаги , на каждом написать имена знакомых (или незнакомых) парней, а один оставить пустым. Все эти листочки девушка клала себе под подушку и засыпала. А утром на Катерину наугад доставала одно из имен – так и будут звать ее суженого. Пустая бумажка означала, что свадьбы пока не будет.

Ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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