В полнолуние эмоции будут бить через край – гороскоп на завтра, 16 февраля для всех знаков Зодиака

Девам улыбнется удача, а Водолеям нельзя рисковать

Завтра – полнолуние. И вторжение Путина, как утверждают американцы. Но расположение светил этого не подтверждает. Хотя среда, 16 февраля 2022 может оказаться эмоциональной, даже чересчур. Человеку будет трудно удерживать свои чувства под контролем. Но дела, особенно начатые рано утром, пойдут легко и без проблем. А вечер вообще окажется необычным, даже мистическим – утверждают астрологи.

Завтра – хороший день, чтобы немного выпить. Например, вино или пиво. Также хорошо петь и произносить речи, тосты. Из минусов завтрашнего дня – некоторое ухудшение самочувствия. Могут проявиться симптомы инфекционных заболеваний.

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Что звезды приготовили на 16 февраля знакам Зодиака

Овны , умерьте аппетиты. Не планируйте на завтра слишком много, лучше закрепиться на уже достигнутых рубежах.

, умерьте аппетиты. Не планируйте на завтра слишком много, лучше закрепиться на уже достигнутых рубежах. Тельцы , вам удастся преодолеть препятствия и осуществить желания.

, вам удастся преодолеть препятствия и осуществить желания. Близнецы , вставайте пораньше, чтобы не опоздать на работу.

, вставайте пораньше, чтобы не опоздать на работу. Раки , вас ждет успех на переговорах, важные знакомства.

, вас ждет успех на переговорах, важные знакомства. Львы , ждите финансовых поступлений и маленьких земных радостей.

, ждите финансовых поступлений и маленьких земных радостей. Девы , удача вам улыбнется. Вас ждет успех в делах и хорошее настроение.

, удача вам улыбнется. Вас ждет успех в делах и хорошее настроение. Весы , вам будет непросто настроиться на деловой лад после позитивных выходных. Можете начать капризничать.

, вам будет непросто настроиться на деловой лад после позитивных выходных. Можете начать капризничать. Скорпионы смогут решить сложный вопрос. Вас ждет удача в поездках.

смогут решить сложный вопрос. Вас ждет удача в поездках. Стрельцы проведут среду в будничных заботах. На работе может произойти важное событие (не плохое).

проведут среду в будничных заботах. На работе может произойти важное событие (не плохое). Козероги покажут себя с лучшей стороны, произведут отличное впечатление.

покажут себя с лучшей стороны, произведут отличное впечатление. Водолеи , вам нельзя рисковать, экономьте деньги.

, вам нельзя рисковать, экономьте деньги. У Рыб могут быть важные семейные дела. В бизнесе их ждет удача.

Совет астрологов на 16 февраля

Вечером хорошо бы как-то себя встряхнуть. Лучшая идея – пойти на свидание. Еще можно было бы сходить в кино или клуб. Вечер 16 февраля – это время, когда раскрываются загадки человеческой души и могут быть реализованы все, даже самые смелые фантазии.