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СЕГОДНЯ Лайфхакер Астрология

В полнолуние эмоции будут бить через край – гороскоп на завтра, 16 февраля для всех знаков Зодиака

Ольга Дударенко Ольга Дударенко Астролог Андрей Бугулов Андрей Бугулов Астролог "Сегодня"
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15 февраля, 17:15
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Девам улыбнется удача, а Водолеям нельзя рисковать

Завтра – полнолуние. И вторжение Путина, как утверждают американцы. Но расположение светил этого не подтверждает. Хотя среда, 16 февраля 2022 может оказаться эмоциональной, даже чересчур. Человеку будет трудно удерживать свои чувства под контролем. Но дела, особенно начатые рано утром, пойдут легко и без проблем. А вечер вообще окажется необычным, даже мистическим – утверждают астрологи.

Завтра – хороший день, чтобы немного выпить. Например, вино или пиво. Также хорошо петь и произносить речи, тосты. Из минусов завтрашнего дня – некоторое ухудшение самочувствия. Могут проявиться симптомы инфекционных заболеваний.

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Что звезды приготовили на 16 февраля знакам Зодиака

  • Овны, умерьте аппетиты. Не планируйте на завтра слишком много, лучше закрепиться на уже достигнутых рубежах.
  • Тельцы, вам удастся преодолеть препятствия и осуществить желания.
  • Близнецы, вставайте пораньше, чтобы не опоздать на работу.
  • Раки, вас ждет успех на переговорах, важные знакомства.
  • Львы, ждите финансовых поступлений и маленьких земных радостей.
  • Девы, удача вам улыбнется. Вас ждет успех в делах и хорошее настроение.
  • Весы, вам будет непросто настроиться на деловой лад после позитивных выходных. Можете начать капризничать.
  • Скорпионы смогут решить сложный вопрос. Вас ждет удача в поездках.
  • Стрельцы проведут среду в будничных заботах. На работе может произойти важное событие (не плохое).
  • Козероги покажут себя с лучшей стороны, произведут отличное впечатление.
  • Водолеи, вам нельзя рисковать, экономьте деньги.
  • У Рыб могут быть важные семейные дела. В бизнесе их ждет удача.

Совет астрологов на 16 февраля

Вечером хорошо бы как-то себя встряхнуть. Лучшая идея – пойти на свидание. Еще можно было бы сходить в кино или клуб. Вечер 16 февраля – это время, когда раскрываются загадки человеческой души и могут быть реализованы все, даже самые смелые фантазии.

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Ольга Дударенко
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Андрей Бугулов
Андрей Бугулов Астролог "Сегодня"

Автор оригинальной методики составления астрологических прогнозов. В 2002 - 2009 годы работал в украинских спецслужбах в качестве консультанта по космобиологии. Автор серии научных исследований о влиянии космобиологических ритмов на психику и физиологию человека. Говорит, что астрология - не наука, а область знания. Планеты не влияют на человека. Просто их движение и перемены в жизни на Земле происходят в едином ритме, по общим принципам. Астрология как раз и занимается изучением этих принципов.

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