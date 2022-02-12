Тельцы будут играть по правилам, а Девы – ставить эксперименты

Любовный гороскоп на 14 – 20 февраля для всех знаков Зодиака

Неделя, которая начнется с Дня влюбленных, 14 февраля, будет насыщенна событиями любовного характера. Все события в личной жизни будут важными и скорее, хорошими. Надежда, влюбленность, укрепление отношений, планирование брака – это все темы предстоящей недели. Ссор, раздоров, ревности сейчас будет гораздо меньше обычного. Так утверждают астрологи, которые составляют гороскопы для "Сегодня".

Причина такого потепления в личной жизни – долгое соединение Венеры и Марса, которое началось 10 февраля и продолжится до середины марта. Это явление наблюдается нечасто, поскольку обычно две самые сексуальные планеты Солнечной системы движутся с разными скоростями. Соответственно они быстро сходятся и расходятся на небесной сфере. Февраль нынешнего года – исключение. То, что происходит в личных отношениях в эти дни, может быть очень важным.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Любовный гороскоп для Овна: во-первых, на утонченные ухаживания у вас сейчас нет времени. Вы сосредоточены на практичных, приземленных вещах, касающихся работы, карьеры, деловых поездок. Во-вторых, вы нравитесь кому-то из своих коллег или начальников. Обратите внимания на знаки внимания, которые получите в понедельник. Они непременно подскажут, кто к вам неровно дышит.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Любовный гороскоп для Тельца: у вас на предстоящей неделе будет период переговоров. Стоит ли съехаться и жить вместе, кто будет мыть посуду, если тебя что-то не устраивает или напрягает – говори, не молчи… Обычные разговоры как для тех, у кого недавно начались отношения, так и для тех, кто уже много лет вместе. У вас, вероятно, чувства уже достаточно зрелые, и вы не склонны ничего кардинально менять. Может быть раньше было некоторое непонимание, и теперь вы пытаетесь компенсировать его, установив приемлемые для обеих сторон правилами игры. У вас это получится. К тому же неделя принесет несколько приятных моментов. Учтите, совместные поездки сейчас укрепляют и разжигают чувства. Не обязательно покупать путевку в Египет по этому случаю. Но куда-то выбраться из дома точно не повредит.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Любовный гороскоп для Близнецов: не выставляйте свои чувства напоказ и не хвастайтесь любовными победами или планами. Тогда вам ни о чем не придется жалеть. У вас в личной жизни сейчас определенно воцарился легкий хаос. Вы и сами знаете об этом, но пока не представляется возможность все упорядочить. Вам надо научиться не ревновать и не нагружать себя напрасными подозрениями. Возможно вы слишком много тратите денег на объект своей страсти. Делаете вы это совершенно напрасно – как известно, любовь не купишь. Есть вещи, касающиеся отношений, которые вам определенно нужно пересмотреть.

Рак (22 июня – 22 июля)

Любовный гороскоп для Рака: счастье ждет тех, кто хранит верность. Особенно, если соблазны одолевают со всех сторон. Неделя связана с покоем, домашним уютом и семейной гармонией. Те, кто уже давно в отношениях, почувствуют, насколько они теплые и крепкие. Те Раки, которые отношения только начинают строить, будут удивляться тому, насколько интересен и глубок человек, с которым их свела судьба. Минус недели – возможные ссоры, бурные выяснения отношений. Впрочем, без особых последствий.

Лев (23 июля – 21 августа)

Любовный гороскоп для Льва: чтобы укрепить отношения с любимым человеком, вам сейчас совершенно необходимо какое-то общее дело. Даже если это визит к врачу, в спортзал или домашние хлопоты – вам нужно вместе чем-то заниматься, что-то решать. Все это укрепляет доверие и приязнь друг к другу. А если вы как два корабля в море, и у каждого свой курс, можете страдать от одиночества и недостаточной заботы. Хотя сильно страдать вы не будете. На предстоящей неделе у вас будет много других интересов, кроме любовных.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Любовный гороскоп для Девы: на этой неделе возможен парадокс. Вы сейчас часто находитесь в центре внимания, регулярно слышите комплименты в свой адрес. При этом сами себе вы не нравитесь. Чем-то недовольны внутри себя. Или же считаете, что неправильно поступаете. Хотя и на вопрос, как это – поступать правильно? – тоже однозначного ответа может не быть. Девы сейчас на распутье и не могут сделать выбор. В любовной сфере возможно много небольших, но приятных событий. И одновременно может быть легкий негатив. Но самые важные события пока что впереди.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Любовный гороскоп для Весов: ваши чувства отягощает какая-то кипа обязанностей или формальностей. Приходится заниматься разными мелкими делами, какой-то рутиной, поскольку это необходимо или просит любимый человек. Короче говоря, быт заедает. Возможно, вы мечтаете убежать от всего этого, хотя бы ненадолго. На следующей неделе такая возможность имеется. Строя планы побега от домашних обязанностей, учтите – вам одиночество противопоказано. Лучшее окружение – компания друзей, круг единомышленников. Бродить в парке при полной луне – далеко не лучшая идея, потому что от этого настроение будет и дальше портиться.

Скорпион (24 октября – 23 ноября)

Любовный гороскоп для Скорпиона: вам двоим сейчас нужна компания. Лучшая идея в отношениях – ходить в гости к друзьям, в кино или клуб, отправляться в путешествие или просто его планировать – непременно вдвоем. Сидеть дома вам с любимым человеком сейчас противопоказано. Еще одна особенность предстоящей недели в том, что внутренне вы спокойны и уверены. Будете советоваться по поводу личных и бытовых вопросов. К счастью, рядом с вами хороший друг, который дает верные советы.

Стрелец (24 ноября – 22 декабря)

Любовный гороскоп для Стрельца: вам нужно быть проще и снисходительнее по отношению к любимым людям. Вы сейчас склонны донимать их то ли ревностью, то ли мелкими придирками из-за бытовых мелочей. Вместо критики и воспитательных бесед стоит вникнуть в их проблемы. А еще не забывайте дарить подарки любимым. Это может разрядить любую ситуацию и поможет вам сблизиться.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Любовный гороскоп для Козерога: в вашей личной жизни на предстоящей неделе все будет именно так, как вы захотите. Вопрос лишь в том, чего вы именно хотите? Возможно, вы и сами точно не знаете. У вас может быть много флирта, мимолетных встреч. Но вот вырастут ли из этого серьезные отношения, большой вопрос. Может быть, именно сейчас вы ощущаете, что такие отношения вам не нужны. Скорее всего это чувство мимолетно. Козероги любят и ценят постоянство.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Любовный гороскоп для Водолея: к серьезным отношениям вы сейчас не готовы. Иное дело, отношения несерьезные. Водолеям нравится шутить, разыгрывать симпатичных особ противоположного пола, дарить им комплименты и надежду – а потом исчезать на несколько дней. При этом они не готовы к искренности, откровенности, не могут довериться. И сами по этому поводу переживают. Скоро ситуация изменится, и в вашу жизнь войдут настоящие чувства. Но это произойдет не прямо сейчас. Пока же радуйтесь неожиданностям и сюрпризам, которые разнообразят вашу повседневность. И перестаньте себя укорять и критиковать.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Любовный гороскоп для Рыб: звезды обещают Рыбам разнообразную, насыщенную личную жизнь. Не предвидится ни приступов ревности, ни ссор или выяснения отношений. У вас сейчас в личном плане все легко и просто. Вы постоянно на виду, в окружении друзей – и вам это нравится. Но иногда будет накатывать ощущение, что нужно побыть одному, и такая возможность тоже представится. Укрепить личные отношения на этой неделе удастся двумя путями – во время поездок, что весьма вероятно. Рыбы как раз сейчас могут оптравиться в путешествие или деловую поездку. Может быть – с любимым человеком. И с помощью подарков, что не удивительно с учетом того, что 14 февраля попадает на эту неделю.