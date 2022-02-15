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СЬОГОДНІ Лайфхакер Астрологія

У повню емоції битимуть через край – гороскоп на завтра, 16 лютого для всіх знаків Зодіаку

Ольга Дударенко Ольга Дударенко Астролог Андрій Бугулов Андрій Бугулов Астролог "Сегодня"
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15 лютого, 17:15
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Дівам усміхнеться успіх, а Водоліям не можна ризикувати

Завтра – повня. І вторгнення Путіна, як стверджують американці. Але розташування світил цього не підтверджує. Хоча середа, 16 лютого 2022 року може виявитися емоційною, навіть занадто. Людині буде важко утримувати свої почуття під контролем. Але справи, особливо розпочаті рано-вранці, підуть легко і без проблем. А вечір взагалі виявиться незвичним, навіть містичним – стверджують астрологи.

Завтра – добрий день, щоб трохи випити. Наприклад, вино чи пиво. Також добре співати та вимовляти промови, тости. З мінусів завтрашнього дня – певне погіршення здоров'я. Можуть виявитися симптоми інфекційних захворювань.

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Що зірки приготували на 16 лютого знакам Зодіаку

  • Овни, стримайте апетити. Не плануйте на завтра занадто багато, краще закріпитись на вже досягнутих рубежах.
  • Тельці, вам вдасться подолати перешкоди та здійснити бажання.
  • Близнята, вставайте раніше, щоб не запізнитися на роботу.
  • Раки, на вас чекає успіх на переговорах, важливі знайомства.
  • Леви, чекайте фінансових надходжень та маленьких земних радощів.
  • Діви, удача вам усміхнеться. Вас чекає успіх у справах та гарний настрій.
  • Терези, вам буде непросто налаштуватися на діловий лад після позитивних вихідних. Можете почати вередувати.
  • Скорпіони зможуть вирішити складне питання. На вас чекає успіх у поїздках.
  • Стрільці проведуть середу у буденних турботах. На роботі може статися важлива подія (добра).
  • Козороги покажуть себе з найкращого боку, справлять чудове враження.
  • Водолії, вам не можна ризикувати, заощаджуйте гроші.
  • У Риб можуть бути важливі сімейні відносини. У бізнесі на них чекає удача.

Порада астрологів на 16 лютого

Увечері добре було б якось затусити. Найкраща ідея – піти на побачення. Ще можна було б сходити у кіно чи клуб. Вечір 16 лютого – це час, коли розкриваються загадки людської душі і можуть бути реалізовані всі, навіть найсміливіші фантазії.

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Андрій Бугулов
Андрій Бугулов Астролог "Сегодня"

Автор оригінальної методики складання астрологічних прогнозів. У 2002 - 2009 роках працював в українських спецслужбах як консультант з космобіології. Автор серії наукових досліджень про вплив космобіологічних ритмів на психіку та фізіологію людини. Каже, що астрологія – не наука, а галузь знання. Планети не впливають на людину. Просто їх рух і зміни у житті Землі відбуваються у єдиному ритмі, за загальним принципам. Астрологія як раз і займається вивченням цих принципів.

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