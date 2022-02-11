Три знака, которым повезет с деньгами на будущей неделе – 14 – 20 февраля

Не швыряйтесь деньгами, сейчас требуется экономия – прогноз астролога

Три знака, которым повезет с деньгами на будущей неделе

Из-за полнолуния, которое в феврале окажется довольно "жестким", в ближайшие дни будет много эмоций. Настроение может "гулять" – будет то весело, то грустно. Когда в душе человека эмоциональный раздрай, он не склонен считать деньги. Поэтому неделя 14 – 20 февраля может быть связана с ненужными расходами, убытками. Об этом предупреждают астрологи, которые делают прогнозы для "Сегодня".

Кроме того, может быть небольшой хаос в делах. Например, вы ждали зарплаты – ее задерживают. Ненадолго – но это рушит планы. Или же вам надо довести до ума какое-то непростое дело, чтобы получить вознаграждение. Но вас все время отвлекают личные обстоятельства. Любимый человек капризничает, в семье ссоры. Это тоже моменты, характерные для недели 14 – 20 февраля.

Ближе к выходным ситуация прояснится. Люди станут спокойнее и рассудительнее. Этот период лучше для деловых переговоров, подписания контрактов, поиска работы. Стоит учитывать все это, планируя предстоящую неделю.

Однако гороскоп на следующую неделю не одинаковый для всех. Для нескольких знаков расположение светил 14 – 20 февраля может оказаться очень благоприятным с точки зрения возможных заработков и успешных вложений.

Рак (22 июня – 22 июля)

В предыдущие дни вы, наверное, что-то неверно рассчитали. И теперь живете с ощущением, что денег в феврале вам может не хватить. Например, чтобы заплатить за коммуналку или кредит. Или же купить своим детям то, что вы обещали.

Тем не менее, удача на вашей стороне. Деньги вы где-то раздобудете. Причем, скорее всего невероятным и замысловатым путем. Оглядываясь назад вы и сами будете констатировать, что обычно такие трюки не получаются. Но у вас все выйдет.

Если у вас раз все хорошо сложилось с деньгами, не пытайтесь повторить это второй раз. Сейчас вам повезет только однажды, но может быть – по-крупному.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Неделя, особенно ее вторая половина, будет благоприятна в плане денег, финансов. Не то, чтобы вы неожиданно заработаете какие-то большие деньги. Скорее речь идет о том, что вы гарантированно получите то, на что рассчитывали.

Возможно, в последние дни вы переживали по поводу сохранности своих сбережений и имущества. К концу этой неделе проблема решится. Вы или выведете свои деньги и активы из зоны риска, или окажется, что тревога была ложная. В любом случае у вас будет повод вздохнуть с облегчением.

Также сейчас перед вами открывается возможность хорошего заработка, выгодной сделки. Не упустите ее. Но в основном тема получит свое развитие уже в последнюю неделю февраля.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Успех в бизнесе начинается с верного плана. У вас сейчас есть такой план. И пусть вас не останавливает даже возможные неудачи на первых порах. Продолжайте двигаться по выбранному пути.

Вероятно и раньше у вас были хорошие возможности. Не все они были использованы. Видимо вы пытались заниматься сразу несколькими вопросами, и это не давало результаты.

На предстоящей неделе необходимо сосредоточиться на чем-то одном. Тогда вы добьетесь успеха. Что еще важнее, преодолеете внутренний скепсис и пессимизм.