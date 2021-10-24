Гороскоп на 25 октября для всех знаков зодиака

Астрологический прогноз на 25 октября для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня / Фото: Коллаж: Сегодня

Астрологи дали прогноз на 25 октября 2021 года. Наступает день воодушевления, творческого и духовного роста, когда появляется ощущение, что вам все по силам, вы справитесь с любыми задачами.

Гороскоп на 25 октября для Овна

Овен (21 марта – 20 апреля) / Фото: Сегодня

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Вы будете легки на подъем, а вот планы будут часто меняться, поэтому запишите все, что вы хотели сделать, иначе забудете. Первоначально займитесь вопросами личного характера, все остальное подождет.

Гороскоп на 25 октября для Тельца

Телец (21 апреля – 21 мая) / Фото: Сегодня

Подходящее время спланировать основные события на ближайший период. День достаточно благоприятный для таких действий. Не будьте эгоистами, потому что вам придется отдать себя на растерзание окружающим с их проблемами.

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Гороскоп на 25 октября для Близнецов

Близнецы (22 мая – 21 июня) / Фото: Сегодня

Держитесь подальше от большого скопления людей, но и в гордом одиночестве оставаться не стоит. Мнение окружающих в этот день будет ошибочным и необъективным. А потому прислушивайтесь к своему внутреннему голосу.

Гороскоп на 25 октября для Рака

Рак (22 июня – 22 июля) / Фото: Сегодня

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Если вам удастся попасть в нужное место в подходящее время — удача будет на вашей стороне. Действуйте смелее, но только будьте аккуратнее с выражениями, словами и эмоциями, а не то ваши собеседники затаят обиду.

Гороскоп на 25 октября для Льва

Лев (23 июля – 21 августа) / Фото: Сегодня

Для вас откроются все двери и многие тайны окружающих. Только не используйте данную информацию в корыстных целях. Вы настолько легко будете справляться с проблемами, что окружающие подбросят вам еще.

Гороскоп на 25 октября для Девы

Дева (22 августа – 23 сентября) / Фото: Сегодня

Вы слишком раздражительны, хотя вам предстоит много общения с разноплановыми людьми. Смотрите на проблемы, особенно личные, со всех сторон, тогда их можно будет решить быстро и практически безболезненно.

Гороскоп на 25 октября для Весов

Весы (24 сентября – 25 октября) / Фото: Сегодня

Никаких случайностей не предвидится. Если что-то покажется вам неожиданным, значит, вы просто пропустили предпосылки этого события. В этот день вам не придется напрягаться и беспокоиться о чем-либо.

Гороскоп на 25 октября для Скорпиона

Скорпион (25 октября – 23 ноября) / Фото: Сегодня

Не слушайте советов, которые вам кажутся неправильными. Даже если их дают специалисты в данной области. Лучше поступайте на свое усмотрение. Любые изменения дня будут логичными и благотворными.

Гороскоп на 25 октября для Стрельца

Стрелец (24 ноября – 22 декабря) / Фото: Сегодня

Начните, наконец, налаживать отношения с окружающими. Нынешний день прекрасно подходит для этого. Вспомните о том, что у вас есть друзья, к которым вы всегда можете обратиться даже без особого повода.

Гороскоп на 25 октября для Козерога

Козерог (23 декабря – 20 января) / Фото: Сегодня

Сделайте что-нибудь полезное для блага себя и окружающих. И не думайте о благодарностях – тогда они непременно будут. Задумайтесь, сколько времени вы уже потратили впустую. Пора найти себе какую-то цель и следовать ей.

Гороскоп на 25 октября для Водолея

Водолей (21 января – 19 февраля) / Фото: Сегодня

Этот день не слишком подходит для напряжения мозгов, так что лучше их ничем не занимать во избежание усталости или нервного расстройства. А вот умеренный физический труд будет очень кстати и прогонит вашу хандру.

Гороскоп на 25 октября для Рыб

Рыбы (20 февраля – 20 марта) / Фото: Сегодня

Не ограничивайте себя, проявите самоуверенность – вы действительно многое можете себе позволить. Главное – правильно формулировать свои желания. При этом проявляйте выдержку и спокойствие.

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