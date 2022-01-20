Гороскоп на сегодня, 20 января для всех знаков Зодиака

Ракам повезет с деньгами, а Стрельцов посетит гениальная идея – астрологический прогноз на четверг

День не слишком продуктивный. Прогресс в делах может оказаться не таким значительным, как вы ожидаете. Тем не менее, настроение скорее всего ничто не испортит. Будет много дружеского общения. Так считает астролог "Сегодня", который составил гороскоп на 20 января 2022 года.

Гороскоп для Овна (рожденные 21 марта – 20 апреля)

ОВНЫ со стороны производят впечатление людей, которым на работу наплевать. Слишком легкомысленно относитесь к делам, при каждом удобном случае бежите на перекур или за стены офиса. При этом работа у Овнов получается легко, а опасные углы в отношениях с начальством сглаживаются сами собой. Это потому, что Овнам везет в мелочах. Также сегодня Овнам может повезти и по-крупному – в любви.

Гороскоп для Тельца (рожденные 21 апреля – 21 мая)

ТЕЛЬЦОВ ждет удачный день. Что-то напрягало вас, мешало свободно вздохнуть – и сегодня вы разберетесь со всеми проблемами подобного рода. Вернется хорошее настроение и даже легкая беззаботность. Но до завтра вам нужна осмотрительность. Не рискуйте без нужды. Вам должно повезти в любви.

Гороскоп для Близнецов (рожденные 22 мая – 21 июня)

БЛИЗНЕЦАМ нужно сегодня закрыть все долги. Постарайтесь не тратить время зря – дела могут потребовать больше времени, чем вы рассчитывали. Кроме того, прогресс в делах может натолкнуться на преграду по независящим от вас обстоятельствам. Сейчас благоприятный момент, чтобы навестить родителей или хотя бы позвонить им.

Гороскоп для Раков (рожденные 22 июня – 22 июля)

У РАКОВ может и не быть большого прогресса в делах. Но настроение у них в ближайшее время будет только улучшаться. Минусом сегодняшнего дня является повышенная раздражительность. Это потому что на вас не слишком хорошо влияет Марс. Но это ненадолго и едва ли приведет к серьезным последствиям. Вероятно будете обсуждать с коллегами или приятелями важные профессиональные и денежные вопросы. Может и не договоритесь окончательно, но начало будет положено.

Гороскоп для Льва (рожденные 23 июля – 21 августа

ЛЬВАМ сегодняшний день точно понравится. Вероятно, вы чего-то добились, и теперь вам просто нет необходимости куда-то спешить, прикладывать усилия. Можете почивать на лаврах и принимать поздравления. У вас много сил и позитивной энергии. Может увеличиться аппетит.

Гороскоп для Девы (рожденные 22 августа – 23 сентября)

ДЕВАМ требуется здравый смысл и рациональный подход к вещам. Вероятно, вы в плену эмоций, легко расстраиваетесь. Мелочи – даже такие невинные, как дружеская шутка – легко могут вывести из равновесия. Так дело не пойдет. Сегодня самое время собраться с мыслями, проанализировать свое поведение и прикинуть ближайшие шаги. Если у вас и есть какие-то проблемы, их легко исправить. Главное тут – думать головой. А не другими местами.

Гороскоп для Весов (рожденные 24 сентября – 23 октября)

ВЕСЫ могут испытать легкое разочарование. Человек, которого вы считали интересным и умным, повел себя необычно, вызвав у вас недоумение и замешательство. Вы даже на время можете потерять интерес к работе. День подходит для размышлений наедине с собой, медитации, аутотренинга. Быстрое осуществление желаний сейчас под вопросом.

Гороскоп для Скорпиона (рожденные 24 октября – 23 ноября)

СКОРПИОНЫ справились с каким-то ответственным делом и ощущают удовлетворение. Возможно, вы с утра настраиваетесь на то, что день будет тяжелым. Но все прошло (или пройдет) быстро и без особых затруднений. День связан с позитивными эмоциями. Удача на вашей стороне, можете немного рискнуть.

Гороскоп для Стрельца (рожденные 24 ноября – 22 декабря)

СТРЕЛЬЦОВ сегодня может посетить какая-то гениальная идея. Вероятно, вы придумали нечто важное, интересное. И сейчас отличный момент, чтобы поделиться задуманным с коллегами и приятелями. Вас ждут совещания, переговоры, а также интенсивная работа в одиночестве, в которой вы продвинетесь весьма далеко. Услышите похвалу в своей адрес. Но окончательный результат будет получен не сегодня.

Гороскоп для Козерога (рожденные 23 декабря – 20 января)

КОЗЕРОГАМ сегодня удастся без потерь обойти препятствия и подводные камни. Можете узнать, что недоброжелатель строил козни – но потерпел неудачу. Вероятны и другие события, которые добавят вам уверенности. День связан с увеличением интеллектуальной активности. За важную для вас информацию может быть надо будет заплатить – в прямом смысле.

Гороскоп для Водолея (рожденные 21 января – 19 февраля)

ВОДОЛЕИ могут разрешить сложный финансовый вопрос. Возможно, этот вопрос не касается вас лично – а сразу большого количества людей. Новые дела сегодня лучше не начинать, а вот старые довести до ума самое время. День не слишком благоприятен для любовных дел – тут требуется дипломатичность и осторожность.

Гороскоп для Рыб (рожденные 20 февраля – 20 марта)

РЫБЫ почувствуют сегодня прилив энергии, повышенную работоспособность. Вы с удовольствием принимаете на себя ответственность, а в душе вас греет мысль о вашей полезности. Услышите комплименты от друзей и симпатичных особ противоположного пола. Вероятны поездки, в них вам потребуется внимание и осторожность.

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