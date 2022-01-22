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Очень коротко – гороскоп на завтра, 23 января для всех знаков Зодиака

Ольга Дударенко Ольга Дударенко Астролог
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22 января, 18:00
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Кому из знаков Зодиака повезет в это воскресенье, рассказал астролог

Овны будут сосредоточены на бизнесе и семейных делах. Обе эти темы как-то связаны сейчас в вашей жизни.

Тельцы погрузятся в хозяйственные хлопоты и мелкие, может даже скучные дела. Может немного пошаливать здоровье.

Близнецы ищут, как бы развлечься. Им надо быть в центре внимания.

У Раков повышается опасность ссор, конфликтов. День пройдет в семейных заботах и беседах с родственниками.

Львы проведут много времени с друзьями или будут кого-то учить жить. Ваши желания должны исполниться.

Дев ждет прилив физической энергии. Вероятны денежные поступления, а также покупки.

Весы чувствуют, что удача у них в руках. Так и есть. На пути к намеченной цели не будьте эгоистом.

Скорпионы проведут день в раздумьях и небольших хлопотах. Какое-то сильное желание не оставляет вас.

Стрельцов ждут важные встречи, переговоры и поездки. День откроет массу возможностей и перспектив.

Козероги многое успеют сделать, они настойчиво пробиваются к цели.

Водолеи осуществят свои желания, хотя для этого потребуется перебороть страх и сомнения.

Рыб ожидают подарки, приобретения. Вам могут доверить чужую тайну или очень дорогую вещь.

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