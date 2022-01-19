Тематические нежные и милые картинки с Крещением Господним-2022

Пусть все ваши близкие и любимые люди получат сегодня от вас поздравительную открытку с наилучшими пожеланиями в праздник

Красивые картинки, открытки и поздравления с Крещением Господним / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня, 19 января, православные отмечают один из главных зимних праздников – Крещение Господне или Богоявление. В этот день Христос получил крещение в реке Иордан от Иоанна Крестителя. А для верующих этот праздник означает возможность помолиться, очиститься от греховных мыслей, оздоровить душу и тело.

Мы сделали подборку поздравительных открыток и картинок с Крещением. Смотрите сами и адресуйте своим знакомым и друзьям лучшие поздравления с этим светлым праздником.

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Картинки и поздравления в стихах с Крещением Господним

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Поздравляю с Господним Крещеньем,

Религиозным святым омовеньем.

Пусть сей праздник дарует спасенье,

И душа обретет очищенье.



В день великий, день светлый и чистый

Пусть ведет тебя луч золотистый,

Пусть сбываются все мечты и желанья

И успехов во всех начинаньях.

Эффектные картинки с Крещением Господним / Фото: pinterest

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Пусть на целый год Крещенье

Вам поднимет настроенье,

Прилетев волшебной птицей,

Окропив святой водицей,

В сказку превратит жизнь вашу

И нальет здоровья чашу!

Нежные поздравления и открытки с Крещением Господним / Фото: pinterest

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Январский воздух чист и свеж,

Наполнен радостью надежд,

Мороз трескучий не унять,

Стучится праздник в дверь опять!

Красивые открытки и поздравления с Крещением Господним / Фото: pinterest

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Ты отдай Крещенью дань –

Смело прыгай в иордань,

Пусть крещенская вода

Удаляет навсегда

И болезни, и печаль,

Озаряя счастьем даль!

Добрые картинки и открытки с Крещением / Фото: pinterest

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Поздравления с Крещеньем

Шлю тебе я в смс.

Пожелать хочу веселья,

Счастья в жизни и чудес!





Крещение: душевные поздравления и картинки / Фото: pinterest

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С Крещением Господним!

Как дар с небес прими

Глоток воды сегодня

И здравствуй во все дни!

С Крещением Господним: поздравительные картинки / Фото: pinterest

Радостные поздравления и открытки с Крещением в прозе

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Примите поздравления с Крещением Господнем! Пусть этот праздник принесет духовную чистоту, тепло и свет в мыслях и душе, крепкое здоровье и веру.

Крещение Господне: картинки и пожелания / Фото: pinterest

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С Крещением! Пусть в этот Божественный праздник чистой свяченой водой смоются все несчастья и невзгоды, а вместо них придет жизнь, наполненная Божьей благодатью. Пусть с этого дня в каждом доме обретут спокойствие, мир, взаимопонимание, жизнерадостность, здравие и благополучие. Пусть в сердце каждого человека зажжется пламя искренности, любви и доброты.

Крещение: фото, картинки и поздравления / Фото: pinterest

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Поздравляю с праздником Крещения Господня. Пусть ваши сердца наполнятся любовью, смирением и всепрощением. Пусть все печали останутся в прошлом, а на душе появится умиротворение. Всегда верьте в лучшее, и пусть каждая капля святой воды наполнит сердце смыслом, укрепить дух и веру.

Ранее мы рассказывали, что нельзя делать на Крещение Господне.