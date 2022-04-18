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Как и когда сеять зелень на огороде

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18 апреля, 18:42
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Посадите укроп, петрушку, базилик, и у вас каждый день будут свежие витамины на обеденном столе.
Как и когда сеять зелень на участке
Как и когда сеять зелень на участке / Фото: Pinterest, Коллаж: Сегодня

Зелень – прекрасный выбор для весенней посадки, особенно если вы не хотите много времени отдавать на уход за огородом. Ее достаточно посеять и изредка поливать. Зато полезные витамины в салат и другие блюда вам обеспечены в течение всего сезона.

Особенно уместна будет лужайка с пряными травами возле того места, где вы отдыхаете с семьей и друзьями, проводите пикник, жарите шашлыки, сидите в беседке. Прямо с грядки на стол!

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Как посеять зелень: огородные лайфхаки

  • Лайфхак 1. Петрушка

Как садить петрушку / Фото: pixabay
Как садить петрушку / Фото: pixabay

Петрушка любит светлое, безветренное, относительно сухое место, рыхлую и богатую органикой землю. Сеять петрушку можно, начиная с апреля . Семена садят на глубину в 1 см, на расстоянии 1,5-2 см друг от друга, а затем прореживают поросль. Расстояние между рядами оптимально 10-20 см. После посадки грядку поливают и накрывают пленкой или другим укрывным материалом до появления ростков. Грунт нужно периодически рыхлить и пропалывать сорняки. А полив петрушки –по мере засыхания почвы.

  • Лайфхак 2. Укроп

Как правильно сеять укроп / Фото: pixabay
Как правильно сеять укроп / Фото: pixabay

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Укроп холодостоек, так что сеять его можно с ранней весны . Если посадить укроп с интервалом в 1-2 недели, то можно постоянно собирать свежую зелень. Укроп относится к зонтичным культурам, и его семена очень туговсхожие из-за содержащихся эфирных масел. Чтобы ускорить их прорастание, семена нужно вымочить. Место для посадки должно быть солнечным, иначе зелень будет бледной и тонкой. Грунт желательно удобрить азотом и хорошо разрыхлить. Сделайте неглубокие бороздки, примерно 1-2 см, полейте водой, посейте семена укропа и присыпьте землей. Важно не переувлажнять почву после посева. Грядку можно накрыть спанбондом или пленкой до прорастания семян.

  • Лайфхак 3. Руккола

Как посеять рукколу / Фото: pixabay
Как посеять рукколу / Фото: pixabay

Руккола любит влагу и не любит яркое солнце. Семена рукколы садят, когда температура не спускается ниже 8-10 градусов . Глубина посадки примерно 1,5 см на расстоянии 5 см друг от друга и 30 см между рядами. Предварительно бороздки поливают. Если возможны ночные заморозки, то грядку на ночь желательно укрыть пленкой. После появления всходов их прореживают, чтобы между кустиками было расстояние в 15 см. Рукколе нужен регулярный полив, рыхление почвы и удаление сорняков.

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  • Лайфхак 4. Базилик

Как высадить базилик / Фото: pixabay
Как высадить базилик / Фото: pixabay

Базилик любит солнце и плодородные легкие азотистые почвы. Плохо переносит избыток влаги и перепады температур. Семена оптимально садить спустя 2-3 недели после окончания заморозков , к примеру, в мае. Их высаживают на глубину 1-1,5 см. Расстояние между семенами должно составлять 10-15 см, а между рядами – примерно 30 см. Для комфорта базилика грядку можно накрыть пленкой до появления всходов. Поливать базилик лучше теплой водой раз в неделю.

Ранее мы рассказывали, как рыхлить почву на огороде после дождя.

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