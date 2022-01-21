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Как вытащить машину из сугроба: действенные советы

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
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21 января, 18:30
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Если машина застряла в снегу, есть несколько способов, как правильно выехать из снежной ловушки.
Как правильно выехать из снега: советы автомобилистам
Как правильно выехать из снега: советы автомобилистам / Фото: Коллаж: Сегодня

Зима щедра на неприятности для автомобилистов . Мы уже рассказывали, как завести машину, если сел аккумулятор. Но это далеко не единственная зимняя проблема.

Во время обильного снегопада машина может надежно застрять в сугробе. Но ехать-то все равно нужно. Главное – не суетиться, а спокойно испробовать один или несколько методов, как выбраться из снежной ловушки .

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Как вытащить машину из сугроба: лайфхаки

  • Лайфхак 1. Правильно газовать

Для начала осмотрите место пробуксовки. Если до льда еще далеко, пробуйте выехать из снега, не сильно газуя, а наоборот, мягко нажимая педаль газа , чтобы не застрять еще глубже в снегу.

  • Лайфхак 2. Усилить сцепление

Под буксующее колесо желательно что-нибудь подложить . В зависимости от ситуации подойдет доска, ветки, резиновый коврик, лист картонной коробки, кусок фанеры или просто тряпка.

  • Лайфхак 3. Домкрат

Более кардинальный метод выехать из снега – подложить под колесо толстый предмет, например, доску или кирпичи. А чтобы машина смогла на них подняться, ей нужно помочь домкратом и подложить предмет непосредственно под колесо.

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  • Лайфхак 4. Песок

Скользящий под колесами снег можно попробовать взять штурмом – т.е. растопить его. Для этого ледяную корку посыпают песком или солью , под воздействием которой она начинает таять, и машина выедет самостоятельно. Также можно полить снег под колесами антизамерзайкой.

  • Лайфхак 5. Раскачать

Как и в случае с грязью, снег можно преодолеть, вращая руль или попеременно газуя, чтобы раскачать машину взад-вперед. Так у авто появится возможность зацепиться колесами за более сухую и менее скользкую поверхность.

  • Лайфхак 6. Откопать

Зимой в багажнике обязательно должна быть лопата – лучше стальная саперная. С ее помощью можно выпутаться из снежного плена и даже разбить лед.

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  • Лайфхак 7. Буксировать

Если есть возможность попросить кого-то о помощи, то застрявшее в снегу авто можно вытащить тросом. В этом случае лучше брать веревочные тросы – они редко рвутся и хорошо натягиваются, что смягчает рывок и не дает оторваться буксировочному крюку.

  • Лайфхак 8. Ремни и цепи

Для снежной зимней погоды специально придуманы противоскользящие ремни и цепи, которые крепятся на колеса и спасают от неприятностей на дороге.

Ранее мы рассказывали, как разморозить лобовое стекло зимой.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
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