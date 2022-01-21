Как вытащить машину из сугроба: действенные советы

Зима щедра на неприятности для автомобилистов . Мы уже рассказывали, как завести машину, если сел аккумулятор. Но это далеко не единственная зимняя проблема.
Во время обильного снегопада машина может надежно застрять в сугробе. Но ехать-то все равно нужно. Главное – не суетиться, а спокойно испробовать один или несколько методов, как выбраться из снежной ловушки .
Как вытащить машину из сугроба: лайфхаки
- Лайфхак 1. Правильно газовать
Для начала осмотрите место пробуксовки. Если до льда еще далеко, пробуйте выехать из снега, не сильно газуя, а наоборот, мягко нажимая педаль газа , чтобы не застрять еще глубже в снегу.
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- Лайфхак 2. Усилить сцепление
Под буксующее колесо желательно что-нибудь подложить . В зависимости от ситуации подойдет доска, ветки, резиновый коврик, лист картонной коробки, кусок фанеры или просто тряпка.
- Лайфхак 3. Домкрат
Более кардинальный метод выехать из снега – подложить под колесо толстый предмет, например, доску или кирпичи. А чтобы машина смогла на них подняться, ей нужно помочь домкратом и подложить предмет непосредственно под колесо.
- Лайфхак 4. Песок
Скользящий под колесами снег можно попробовать взять штурмом – т.е. растопить его. Для этого ледяную корку посыпают песком или солью , под воздействием которой она начинает таять, и машина выедет самостоятельно. Также можно полить снег под колесами антизамерзайкой.
- Лайфхак 5. Раскачать
Как и в случае с грязью, снег можно преодолеть, вращая руль или попеременно газуя, чтобы раскачать машину взад-вперед. Так у авто появится возможность зацепиться колесами за более сухую и менее скользкую поверхность.
- Лайфхак 6. Откопать
Зимой в багажнике обязательно должна быть лопата – лучше стальная саперная. С ее помощью можно выпутаться из снежного плена и даже разбить лед.
- Лайфхак 7. Буксировать
Если есть возможность попросить кого-то о помощи, то застрявшее в снегу авто можно вытащить тросом. В этом случае лучше брать веревочные тросы – они редко рвутся и хорошо натягиваются, что смягчает рывок и не дает оторваться буксировочному крюку.
- Лайфхак 8. Ремни и цепи
Для снежной зимней погоды специально придуманы противоскользящие ремни и цепи, которые крепятся на колеса и спасают от неприятностей на дороге.
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