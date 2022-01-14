14 січня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

14 січня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке народне і православне свято в українців 14 січня 2022 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Який сьогодні день, 14 січня

Старий Новий рік – зустріч Нового року за старим стилем проводиться у багатьох країнах, де церкви святкують Різдво Христове за юліанським календарем 7 січня. А тому дата настання старого Нового року відповідає Новому році за юліанським календарем.

Іменинники 14 січня

День ангела сьогодні відзначають: Олександр, Богдан, Василь, В'ячеслав, Григорій, Іван, Михайло, Микола, Петро, Платон, Трохим, Федот.

Реклама

Яке сьогодні церковне свято

14 січня у православній церкві відзначають велике свято – Обрізання Господнє, яке символізує, що Христос був істинною людиною, щоб ніхто не міг у цьому засумніватися. Також вшановують день пам'яті святого церковного письменника та богослова Василія Великого, архієпископа Кесарії Каппадокійської, праведної Емілії, матері святителя Василія Великого, мученика Василія Анкірського, святителя Григорія, єпископа Назіанського, отця святого Григорія Богослова, мученика Феодота.

Народне свято: головні традиції

У народі 14 січня відзначався Новий рік за старим стилем, а також Васильєв день. Це було веселе, галасливе, радісне сімейне свято. З самого ранку по хатах починали ходити посівальники, співати пісні-посівалки і обсипати зерном, щоб наступний рік був урожайним та багатим. За традицією, це мали бути хлопці. А ось дівчата та жінки в обряді участі не брали.

Реклама

Цей час вважався містичним і найправдивішим, щоб дізнатися про своє майбутнє, зустріч із нареченим та дату весілля. На Василя ворожіння – улюблене заняття для дівчат.

На Старий Новий рік у Васильєв день дівчата ворожили на наречених та кохання / Фото: Pinterest

Прикмети у Васильєв день та Обрізання Господнє: що можна і не можна робити 14 січня

у жодному разі не можна сваритися, лаятись, бажати комусь зла;

як зустрінеш Новий рік, так його й проведеш;

якщо Старий Новий рік зустріти у новому одязі – рік теж буде з обновками;

не можна брати і давати гроші у борг, щоб протягом року не знати потреби;

пелічувати дрібні монети на старий Новий рік – до сліз;

якщо на Васильєв день першим у дім увійде чоловік, то весь рік буде вдалий, а от якщо жінка – навпаки;

якщо дати згоду на шлюб у Старий Новий рік, то сім'я буде щасливою;

гарна погода на Старий Новий рік – буде й добрий урожай.

Цікаві та важливі події в Україні та світі 14 січня

1794 – у США вперше успішно проведено кесарів розтин при пологах.

1900 – відбулася прем'єра опери "Тоска" Джакомо Пуччіні.

1922 – у Харкові затверджено "Положення про радіотелеграфне агентство України".

2010 – годинник кінця світу переведений на одну хвилину назад.

Хто народився 14 січня

1883 – Ніна Річчі, французький модельєр, засновниця будинку високої моди Nina Ricci.

1891 – Осип Мандельштам, російський поет, прозаїк, перекладач.

1928 – Валентина Зимня, українська акторка, театральний педагог.

1937 – Євген Гуцало, український прозаїк, поет, публіцист, кінодраматург.

1963 – Стівен Содерберг, американський кінорежисер, продюсер, сценарист.

1967 – Емілі Вотсон, англійська актриса театру та кіно.

Раніше ми розповідали, як правильно посівати та щедрувати.