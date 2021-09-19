19 вересня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

19 вересня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash
Яке народне і православне свято в українців 19 вересня 2021 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, які відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.
Яке сьогодні свято, 19 вересня
- День працівника лісу – своє професійне свято в третю неділю вересня відзначають люди, які своєю працею зберігають лісові багатства Землі.
- Всесвітній день батька – щорічне свято на честь батьків відзначається в багатьох країнах світу.
- День народження смайлика – в 1982 році професор Університету Карнегі-Меллона Скотт Фалман вперше запропонував використовувати електронні символи в листі для відображення настрою та міміки співрозмовника.
- Міжнародний піратський день або Міжнародний день пірата – неофіційний жартівливий свято, яке відзначається з 1995 року.
Іменинники 19 вересня
День ангела сьогодні відзначають: Андрій, Архип, Всеволод, Давид, Денис, Дмитро, Іван, Кирило, Костянтин, Макар, Михайло, Текля.
Яке сьогодні церковне свято
19 вересня в православній церкві згадується чудо архістратига Михаїла в Хонах (Колос). Шанується пам'ять мучеників Євдоксія, Зинона і Макарія, преподобного Архипа, мучеників Киріака, Фавста, пресвітера, Авива, диякона, і з ними 11 мучеників, преподобного Давида, священномученика Кирила, єпископа Гортинського, мучеників Ромила і з ним багатьох інших. Святкування Києво-Братської й Арапетської ікон Божої Матері.
Михайлове чудо-2021: головні прикмети і ритуали свята
Народне свято
У народі 19 вересня святкувався Михайлов день. Люди шанували архістратига Михаїла як переможця злих духів, яких вважали джерелом хвороб, і молилися про зцілення від недуг. У цей день обов'язково проводили мирські братчини, на яких зустрічалися за загальним столом з родичами, знайомими, сусідами, щоб помиритися.
Прикмети на 19 вересня:
- на Михайла у жодному разі не можна лаятися і сваритися;
- на Михайлов день влаштовували бенкети, братчини і примирення;
- в Михайлов день у жодному разі не можна працювати;
- з Михайлового дня починаються перші заморозки;
- якщо помити голову в Михайлов день – змиється весь розум.
Михайлове чудо-2021: що у жодному разі не можна робити
Цікаві і важливі події в Україні та світі 19 вересня
- 1648 – француз Блез Паскаль довів існування атмосферного тиску.
- 1841 – побудована перша міжнародна залізниця сполученням Страсбург – Базель.
- 1928 – в Нью-Йорку пройшла прем'єра першого мультфільму з Мікки-Маусом.
- 1991 – в Києві відновлена діяльність Києво-Могилянської академії.
Хто народився 19 вересня
- 86 – Тит Елій Цезар Антонін, давньоримський імператор.
- 1920 – Карен Хачатурян, радянський композитор.
- 1934 – Брайан Епштейн, менеджер групи The Beatles.
- 1942 – Євген Станкович, український композитор, глава Національної спілки композиторів України.
- 1946 – Джон Коглан, британський музикант, ударник групи Status Quo.
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