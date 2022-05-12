Як почистити праску в домашніх умовах: поради господаркам

Дізнайтеся, як просто можна позбутися нагару на підошві праски

Як почистити праску від тканини, що пригоріла / Фото: Колаж: Сьогодні

Якщо праска під час прасування почала прилипати до речей або залишати на них сліди, цілком можливо її час почистити.

Не варто шкребти і дряпати підошву щіткою і ножем – так можна зіпсувати гладку поверхню. Існує кілька простих і доступних способів очищення праски.

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Як чистити праску: лайфхаки

Як почистити праску сіллю

Праску можна чистити сіллю / Фото: Pinterest

Для цього потрібно помістити на прасувальну дошку бавовняну тканину, яку вам буде не шкода пустити у використання. Насипте на неї столову ложку крупної солі – підійде кухонна або морська. Розігрійте праску і кілька разів пропрасуйте посипану сіллю тканину, не надто сильно притискаючи. Нагар із підошви прилипне до солі, а поверхня праски поступово стане чистою.

Як прибрати нагар із праски оцтом

Почистіть праску оцтом / Фото: Pinterest

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Візьміть однакову кількість солі та оцту, нагрійте до розчинення солі, але не кип'ятіть. Остудіть до теплого стану, умочіть серветку і протріть засобом підошву. Потім витріть підошву праски змоченою в оцті тканиною. Увімкніть праску і пропрасуйте непотрібний рушник, щоб повністю очистити підошву.

Як чистити праску содою

Праска відчищається содою / Фото: Pinterest

Для цього візьміть чайну ложку соди, додайте трохи води, щоб вийшла паста. Умочіть у цю масу серветку і протріть гладку поверхню праски. А потім чистою серветкою зніміть залишки соди з підошви.

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Чистити праску можна зубною пастою

Почистіть праску зубною пастою / Фото: Pinterest

Ще один підручний засіб для очищення підошви праски – це звичайна зубна паста, яка є в кожному будинку. Нанесіть трохи пасти на забруднені місця підошви і ненадовго залиште. Потім витріть пасту серветкою, включіть праску і пропрасуйте непотрібний рушник, щоб прибрати залишки пасти.

Як відновити шорстку підошву праски

Відновити праску можна за допомогою парафіну / Фото: Pinterest

Якщо на підошві праски ви помітили шорсткості, виправити це можна за допомогою парафіну. Шматочок парафінової свічки потріть на дрібній тертці і змішайте зі щіпкою солі. Насипте цю суміш на папір, накрийте серветкою, розігрійте праску і кілька разів попрасуйте. Підошва праски стане більш гладкою.

Раніше ми розповідали, як зберегти колір речей під час прання: прості способи. А ще ми пропонували кілька популярних способів, як почистити штори.