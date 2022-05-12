Как почистить утюг в домашних условиях: советы хозяйкам

Узнайте, как просто можно избавиться от нагара на подошве утюга

Как почистить утюг от пригоревшей ткани / Фото: Pixabay, Коллаж: Сегодня

Если утюг во время глажки начал прилипать к вещам или оставлять на них следы, вполне возможно его пора почистить.

Не стоит скоблить и царапать подошву щеткой и ножом – так можно испортить гладкую поверхность. Есть несколько простых и доступных способов очистки утюга.

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Как чистить утюг: лайфхаки

Как почистить утюг солью

Утюг можно чистить солью / Фото: Pinterest

Для этого нужно поместить на гладильную доску хлопчатобумажную ткань, которую вам будет не жаль пустить в расход. Насыпьте на нее столовую ложку крупной соли – подойдет поваренная или морская. Разогрейте утюг и несколько раз прогладьте посыпанную солью ткань, не слишком сильно прижимая. Нагар с подошвы прилипнет к соли, а поверхность утюга постепенно станет чистой.

Как убрать нагар с утюга уксусом

Почистите утюг уксусом / Фото: Pinterest

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Возьмите одинаковое количество соли и уксуса, нагрейте до растворения соли, но не кипятите. Остудите до теплого состояния, обмакните салфетку и протрите составом подошву. Затем вытрите подошву утюга смоченной в уксусе тканью. Включите утюг и прогладьте ненужное полотенце, чтобы полностью очистить подошву.

Как чистить утюг содой

Утюг отчищается содой / Фото: Pinterest

Для этого возьмите чайную ложку соды, добавьте немного воды, чтобы получилась паста. Обмакните в эту массу салфетку и протрите гладящую поверхность утюга. А затем чистой салфеткой снимите остатки соды с подошвы.

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Чистить утюг можно зубной пастой

Очистите утюг зубной пастой / Фото: Pinterest

Еще одно подручное средство для очистки подошвы утюга – это обычная зубная паста, которая есть в каждом доме. Нанесите немного пасты на загрязненные места подошвы и ненадолго оставьте. Затем вытрите пасту салфеткой, включите утюг и прогладьте ненужное полотенце, чтобы убрать остатки пасты.

Как восстановить шершавую подошву утюга

Восстановить утюг можно парафином / Фото: Pinterest

Если на подошве утюга вы заметили шероховатости, исправить это можно с помощью парафина. Кусочек парафиновой свечки потрите на мелкой терке и смешайте со щепоткой поваренной соли. Насыпьте эту смесь на бумагу, накройте салфеткой, разогрейте утюг и несколько раз прогладьте. Подошва утюга станет более гладкой.

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