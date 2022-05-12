Лайфхакер
Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
⚡ Битва за "Азовсталь" 💪 Ленд-лиз для Украины 🇪🇺 Мы на Евровидении - 2022 ⚠ Бензиновый кризис

Как убрать запах из обуви

Польза золы на огороде

Качество воды

Садим картошку

Моем посуду правильно

Педикюр дома
СЕГОДНЯ Лайфхакер Одежда

Как почистить утюг в домашних условиях: советы хозяйкам

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
12 мая, 13:34
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Узнайте, как просто можно избавиться от нагара на подошве утюга
Как почистить утюг от пригоревшей ткани
Как почистить утюг от пригоревшей ткани / Фото: Pixabay, Коллаж: Сегодня

Если утюг во время глажки начал прилипать к вещам или оставлять на них следы, вполне возможно его пора почистить.

Не стоит скоблить и царапать подошву щеткой и ножом – так можно испортить гладкую поверхность. Есть несколько простых и доступных способов очистки утюга.

Реклама

Как чистить утюг: лайфхаки

  • Как почистить утюг солью

Утюг можно чистить солью
Утюг можно чистить солью / Фото: Pinterest

Для этого нужно поместить на гладильную доску хлопчатобумажную ткань, которую вам будет не жаль пустить в расход. Насыпьте на нее столовую ложку крупной соли – подойдет поваренная или морская. Разогрейте утюг и несколько раз прогладьте посыпанную солью ткань, не слишком сильно прижимая. Нагар с подошвы прилипнет к соли, а поверхность утюга постепенно станет чистой.

  • Как убрать нагар с утюга уксусом

Почистите утюг уксусом
Почистите утюг уксусом / Фото: Pinterest

Реклама

Возьмите одинаковое количество соли и уксуса, нагрейте до растворения соли, но не кипятите. Остудите до теплого состояния, обмакните салфетку и протрите составом подошву. Затем вытрите подошву утюга смоченной в уксусе тканью. Включите утюг и прогладьте ненужное полотенце, чтобы полностью очистить подошву.

  • Как чистить утюг содой

Утюг отчищается содой
Утюг отчищается содой / Фото: Pinterest

Для этого возьмите чайную ложку соды, добавьте немного воды, чтобы получилась паста. Обмакните в эту массу салфетку и протрите гладящую поверхность утюга. А затем чистой салфеткой снимите остатки соды с подошвы.

Реклама
  • Чистить утюг можно зубной пастой

Очистите утюг зубной пастой
Очистите утюг зубной пастой / Фото: Pinterest

Еще одно подручное средство для очистки подошвы утюга – это обычная зубная паста, которая есть в каждом доме. Нанесите немного пасты на загрязненные места подошвы и ненадолго оставьте. Затем вытрите пасту салфеткой, включите утюг и прогладьте ненужное полотенце, чтобы убрать остатки пасты.

  • Как восстановить шершавую подошву утюга

Восстановить утюг можно парафином
Восстановить утюг можно парафином / Фото: Pinterest

Если на подошве утюга вы заметили шероховатости, исправить это можно с помощью парафина. Кусочек парафиновой свечки потрите на мелкой терке и смешайте со щепоткой поваренной соли. Насыпьте эту смесь на бумагу, накройте салфеткой, разогрейте утюг и несколько раз прогладьте. Подошва утюга станет более гладкой.

Ранее мы рассказывали, как сохранить цвет вещей при стирке: простые способы. А еще мы предлагали несколько популярных способов, как почистить шторы.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Лайфхакер
Показать еще
Лайфхаки для жизни
Больше новостей
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Все о звездах
Больше новостей
Они всегда говорят правду
Справедливые знаки зодиака
Овен
Овен
Дева
Дева
Козерог
Козерог
1 /2
Кто еще?
Выращиваете растения дома?
Что нельзя садить?
Лунный календарь на неделю
9 — 15 мая
Влияние на жизнь
Магнитные бури в мае
Прогноз
Когда Солнце будет агрессивным?
Поговори со мной
Загадай желание и узнаешь ответ
Спросить
Выходные и праздники в мае
Когда отдыхаем?
Именины в мае
Как поздравить?
Just do it
Дачный календарь на май
Благоприятные дни
Лунные дни в мае
Календарь окрашивания волос
Когда красить волосы?
Благоприятные дни в мае
Лунный календарь стрижек
Когда стричь волосы?

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Лайфхакер
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять