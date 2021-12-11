11 грудня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Яке народне і православне свято в українців 11 грудня 2021 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.
Який сьогодні день, 11 грудня
- Міжнародний день гір (International Mountain Day) – проводиться під егідою ООН з 2003 року на честь важливого значення гір як джерела світових запасів прісної води, місця проживання унікальної флори та фауни, розташування багатої культурної спадщини, місця відпочинку та туризму.
- Міжнародний день танго (International Day of Tango) - щороку 11 грудня святкують професіонали та любителі цього ефектного танцю на день народження "короля танго" – аргентинця Карлоса Гарделя.
- Всесвітній день хворого на бронхіальну астму – проводиться щорічно за рішенням ВООЗ, починаючи з 1998 року, з метою підвищення поінформованості людей про це небезпечне хронічне захворювання та покращення якості медичної допомоги.
Іменинники 11 грудня
День ангела сьогодні відзначають: Олексій, Андрій, Ганна, Василь, Григорій, Данило, Іван, Костянтин, Микола, Павло, Петро, Парасковія, Рафаїл, Серафим, Сергій, Степан, Тимофій, Федір.
Яке сьогодні церковне свято
11 грудня в православній церкві вшановується пам'ять преподобномученика і сповідника Стефана Нового, мученика Іринарха і святих сімох жон, мучеників Стефана, Василія, Григорія, іншого Григорія, Іоана та багатьох інших.
Далі по темі
Народне свято
У народі 11 грудня вшановувався Іринарх і відзначався Сойкин день. Цей час був найслушнішим для різноманітних передбачень і ворожінь. Люди наділяли птаха сойку даром віщуна і вважали, що він пророкує майбутнє, а на Сойкин день можна наворожити собі багатство.
Прикмети на 11 грудня:
- сойка цього дня вказує шлях до щастя;
- якщо сойка кричить і кличе за собою – треба піти за нею, щоб дізнатися свою долю;
- у сойки на крильцях є маленькі дзеркальця – у них видно майбутнє;
- погано горять дрова у печі – до потепління;
- якщо вода в колодязі шумить і хлюпається – це до грошей.
Цікаві та важливі події в Україні та світі 11 грудня
- 1815 – в Америці створено єдину національну валюту – долар США.
- 1866 – стартувала перша трансатлантична вітрильна регата.
- 1894 – у Парижі відкрито першу у світі автовиставку.
- 1946 – при ООН організовано Дитячий фонд ЮНІСЕФ.
- 1981 – лондонський годинник Біг-Бен зупинився від холоду.
- 1991 – Україна оголосила про встановлення дипломатичних відносин із колишніми республіками СРСР.
Хто народився 11 грудня
- 1864 – Моріс Леблан, французький письменник.
- 1890 – Карлос Гардель, аргентинський співак, композитор, актор, виконавець танго.
- 1913 – Жан Маре, французький актор театру і кіно, письменник, художник.
- 1918 – Олександр Солженіцин, російський письменник, поет, громадський діяч.
- 1925 – Євген Онопрієнко, радянський і український кінодраматург, сценарист.
- 1929 – Михайло Свєтін, радянський і російський актор театру та кіно.
- 1944 – Джанні Моранді, італійський співак і музикант.
- 1953 – Андрій Макаревич, російський співак, музикант, лідер гурту "Машина времени".
- 1996 – Хейлі Стейнфілд, американська актриса, модель, співачка.
Раніше ми розповідали, як задобрити Тигра, щоб Новий рік 2022 був вдалим і щасливим.