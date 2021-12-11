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11 декабря: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
11 декабря, 07:25
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Международный день танго, Международный день гор – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 11 декабря.
11 декабря: какой сегодня праздник
11 декабря: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой народный и православный праздник у украинцев 11 декабря 2021 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня день, 11 декабря

  • Международный день гор (International Mountain Day) – проводится под эгидой ООН с 2003 года в честь важного значения гор как источника мировых запасов пресной воды, места обитания уникальной флоры и фауны, расположения богатого культурного наследия, места отдыха и туризма.
  • Международный день танго (International Day of Tango) – ежегодно 11 декабря празднуют профессионалы и любители этого эффектного танца в день рождения "короля танго" – аргентинца Карлоса Гарделя.
  • Всемирный день больного бронхиальной астмой – проводится ежегодно по решению ВОЗ, начиная с 1998 года, с целью повышения осведомленности людей об этом опасном хроническом заболевании и улучшения качества медицинской помощи.

Именинники 11 декабря

День ангела сегодня отмечают: Алексей, Андрей, Анна, Василий, Григорий, Даниил, Иван, Константин, Николай, Павел, Петр, Прасковья, Рафаил, Серафим, Сергей, Степан, Тимофей, Федор.

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Какой сегодня церковный праздник

11 декабря в православной церкви чтится память преподобномученика и исповедника Стефана Нового, мученика Иринарха и святых семерых жен, мучеников Стефана, Василия, Григория, другого Григория, Иоанна и многих других.

Народный праздник

В народе 11 декабря почитался Иринарх и отмечался Сойкин день. Это время было самым подходящим для разного рода предсказаний и гаданий. Люди наделяли птицу сойку даром вещуньи и считали, что она пророчит будущее, а в Сойкин день можно нагадать себе богатство.

Приметы на 11 декабря:

  • сойка в этот день указывает путь к счастью;
  • если сойка кричит и зовет за собой – нужно за ней пойти, чтобы узнать свою судьбу;
  • у сойки на крылышках есть маленькие зеркальца – в них видно будущее;
  • плохо горят дрова в печи – к потеплению;
  • если вода в колодце шумит и плещется – это к деньгам.

Интересные и важные события в Украине и мире 11 декабря

  • 1815 – в Америке создана единая национальная валюта – доллар США.
  • 1866 – стартовала первая трансатлантическая парусная регата.
  • 1894 – в Париже открыта первая в мире автовыставка.
  • 1946 – при ООН организован Детский фонд ЮНИСЕФ.
  • 1981 – лондонские часы Биг-Бен остановились от холода.
  • 1991 – Украина объявила об установлении дипломатических отношений с бывшими республиками СССР.

Кто родился 11 декабря

  • 1864 – Морис Леблан, французский писатель.
  • 1890 – Карлос Гардель, аргентинский певец, композитор, актер, исполнитель танго.
  • 1913 – Жан Маре, французский актер театра и кино, писатель, художник.
  • 1918 – Александр Солженицын, русский писатель, поэт, общественный деятель.
  • 1925 – Евгений Оноприенко, советский и украинский кинодраматург, сценарист.
  • 1929 – Михаил Светин, советский и российский актер театра и кино.
  • 1944 – Джанни Моранди, итальянский певец и музыкант.
  • 1953 – Андрей Макаревич, российский певец, музыкант, лидер группы "Машина времени".
  • 1996 – Хейли Стейнфилд, американская актриса, модель, певица.

Ранее мы рассказывали, как задобрить Тигра, чтобы Новый год 2022 был удачным и счастливым.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
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