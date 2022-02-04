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4 лютого: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
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4 лютого, 07:25
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Всесвітній день боротьби проти раку, День народження Facebook – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 4 лютого.
4 лютого: яке сьогодні свято
4 лютого: яке сьогодні свято / Фото: Depositphotos

Яке народне і православне свято в українців 4 лютого 2022 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Який сьогодні день, 2 лютого

  • Всесвітній день боротьби проти раку (World Cancer Day) – це щорічний захід, який організовує Міжнародний протираковий союз із 2005 року з метою привернути увагу громадськості до глобальної проблеми раку, небезпеки та широкого поширення онкологічних захворювань.
  • Міжнародний день людського братства (International Day of Human Fraternity) – молоде свято, проголошене ООН у 2020 році та присвячене підписанню у 2019 році документа, названого "Людське братство в ім'я миру в усьому світі та спільного життя". Проводиться з метою розвитку діалогу між світовими релігіями, подолання міжконфесійних протиріч, міжрелігійної ворожнечі та конфліктів.
  • День народження Facebook – 4 лютого 2004 року вважається офіційним днем запуску соціальної мережі Facebook.

Іменинники 4 лютого

День ангела сьогодні відзначають: Анастасія, Гаврило, Георгій, Юхим, Іван, Йосип, Леонтій, Макар, Микола, Петро, Тимофій, Яків.

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Яке сьогодні церковне свято

4 лютого в православній церкві вшановується пам'ять апостола Тимофія, преподобномученика Анастасія Персянина, преподобномученика Анастасія, диякона Києво-Печерського, в Ближніх печерах, преподобного Макарія Жабинського, Белівского чудотворця, мучеників Мануїла, Георгія, Петра, Леонтія, єпископа, Сіонія, Гавриїла, Іоанна, Леонта, Парода, пресвітерів та інших 377.

Народне свято

У народі 4 лютого відзначався Тимофєєв день. Його також називали Тимофій-напівзимник, бо, за підрахунками, це була середина справжньої зими. У цей період звичайними були суворі тимофіївські морози та хуртовини. На Тимофія було важливо перевіряти засіки, щоб знати, чи вистачить запасів зерна та корму до нового врожаю, чи доведеться заощаджувати. А пасічники прислухалися до гудіння у вуликах, щоб знати, чи все гаразд із бджолами.

Прикмети на 4 лютого:

  • тимофіївський мороз півзими з собою забрав;
  • якщо цього дня запітніли шибки – до швидкого потепління;
  • на склі з'явилися морозні візерунки – холоди будуть іще довго;
  • сонячний день на Тимофія – до ранньої весни;
  • снігопад цього дня віщує гарний урожай зернових.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 4 лютого

  • 1793 – пройшов другий розділ Речі Посполитої, внаслідок якого Волинь та Поділля були приєднані до Російської імперії.
  • 1824 – американець Чарльз Гудрич винайшов гумові калоші.
  • 1945 – розпочалася Ялтинська конференція у Лівадійському палаці за участю Рузвельта, Черчілля та Сталіна, які обговорили питання про капітуляцію Німеччини.
  • 1970 – засновано українське місто Прип'ять.
  • 2004 – розпочала роботу соціальна мережа Facebook, заснована студентом Гарвардського університету Марком Цукербергом.

Хто народився 4 лютого

  • 1746 – Тадеуш Костюшко, національний герой Польщі, військовий та політичний діяч.
  • 1873 – Михайло Пришвін, російський радянський письменник, публіцист.
  • 1881 – Григорій Беклемішев, український піаніст, композитор, освітянин.
  • 1941 – Джон Стіл, британський музикант, барабанщик гурту The Animals.
  • 1948 – Еліс Купер, американський рок-співак, автор пісень, майстер епатажу.

Раніше ми публікували місячний календар на лютий 2022 року: сприятливі та небезпечні дні.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
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4 лютого. Марк Цукерберг. Саме цього дня 18 років тому, у 2004 році, 19-річний студент факультету психології Гарвардського університету разом із трьома друзями у кімнаті університетського гуртожитку запустив Facebook...
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