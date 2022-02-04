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4 февраля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
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4 февраля, 07:25
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Всемирный день борьбы против рака, День рождения Facebook – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 4 февраля.
4 февраля: какой сегодня праздник
4 февраля: какой сегодня праздник / Фото: Depositphotos

Какой народный и православный праздник у украинцев 4 февраля 2022 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня день, 2 февраля

  • Всемирный день борьбы против рака (World Cancer Day) – это ежегодное мероприятие, организуемое Международным противораковым союзом с 2005 года с целью привлечь внимание общественности к глобальной проблеме рака, опасности и широком распространении онкологических заболеваний.
  • Международный день человеческого братства (International Day of Human Fraternity) – молодой праздник, провозглашенный ООН в 2020 году и приуроченный к подписанию в 2019 году документа, названного "Человеческое братство во имя мира во всем мире и совместной жизни". Проводится с целью развития диалога между мировыми религиями, преодоления межконфессиональных противоречий, межрелигиозной розни и конфликтов.
  • День рождения Facebook – 4 февраля 2004 года считается официальным днем запуска социальной сети Facebook.

Именинники 4 февраля

День ангела сегодня отмечают: Анастасия, Гавриил, Георгий, Ефим, Иван, Иосиф, Леонтий, Макар, Николай, Петр, Тимофей, Яков.

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Какой сегодня церковный праздник

4 февраля в православной церкви чтится память апостола Тимофея, преподобномученика Анастасия Персиянина, преподобномученика Анастасия, диакона Киево-Печерского, в Ближних пещерах, преподобного Макария Жабынского, Белевского чудотворца, мучеников Мануила, Георгия, Петра, Леонтия епископов, Сиония, Гавриила, Иоанна, Леонта, Парода пресвитеров и прочих 377-ми.

Народный праздник

В народе 4 февраля отмечался Тимофеев день. Его также называли Тимофей-полузимник, потому что, по подсчетам это была середина настоящей зимы. В этот период обычными были суровые тимофеевские морозы и метели. На Тимофея было положено проверять закрома, чтобы знать, хватит ли запасов зерно и корма до нового урожая или придется экономить. А пасечники прислушивались к гудению в ульях, чтобы знать, все ли в порядке с пчелами.

Приметы на 4 февраля:

  • тимофеевский мороз ползимы с собой унес;
  • если в этот день запотели стекла – к скорому потеплению;
  • на стекле появились морозные узоры – холодам будут еще долго;
  • солнечный день на Тимофея – к ранней весне;
  • снегопад в этот день предвещает хороший урожай зерновых.

Интересные и важные события в Украине и мире 4 февраля

  • 1793 – прошел второй раздел Речи Посполитой, в результате которого Волынь и Подолье были присоединены к Российской империи.
  • 1824 – американец Чарльз Гудрич изобрел резиновые калоши.
  • 1945 – началась Ялтинская конференция в Ливадийском дворце с участием Рузвельта, Черчилля и Сталина, которые обсудили вопрос о капитуляции Германии.
  • 1970 – основан украинский город Припять.
  • 2004 – начала работу социальная сеть Facebook, основанная студентом Гарвардского университета Марком Цукербергом.

Кто родился 4 февраля

  • 1746 – Тадеуш Костюшко, национальный герой Польши, военный и политический деятель.
  • 1873 – Михаил Пришвин, русский советский писатель, публицист.
  • 1881 – Григорий Беклемишев, украинский пианист, композитор, педагог.
  • 1941 – Джон Стил, британский музыкант, барабанщик группы The Animals.
  • 1948 – Элис Купер, американский рок-певец, автор песен, мастер эпатажа.

Ранее мы публиковали лунный календарь на февраль 2022 года: благоприятные и опасные дни.

Ольга Козачок
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4 февраля. Марк Цукерберг. Именно в этот день 18 лет назад, в 2004 году, 19-летний студент факультета психологии Гарвардского университета вместе с тремя друзьями в комнате университетского общежития запустил Facebook...
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