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Літнє сонцестояння-2022: яскраві сонячні картинки та найкращі привітання

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
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21 червня, 06:05
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Надсилайте у День літнього сонцестояння гарні та прикольні привітання друзям та близьким
З Днем літнього сонцестояння: красиві картинки та вітальні листівки
З Днем літнього сонцестояння: красиві картинки та вітальні листівки / Фото: Unsplash

Сьогодні, 21 червня, настав День літнього сонцестояння. А це означає, що сьогодні найтриваліший день у році .

Чим не привід побажати рідним та друзям, щоб найдовший день став і найщасливішим , радісним, сонячним та світлим.

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Ми зібрали для вас ефектні картинки, гарні листівки, душевні вітання з Днем літнього сонцестояння , які можна адресувати коханим людям.

Найкращі вітання з Днем літнього сонцестояння у віршах

***

Дивись, як швидко час летить!
Хай Сонце радісно зігріє!
Лови, мій друже, світлу мить,
Повір скоріше в свою мрію!

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Привітання та картинки з Днем літнього сонцестояння / Фото: pinterest
Привітання та картинки з Днем літнього сонцестояння / Фото: pinterest

***

В День літнього сонцестояння
Бажаю щастя, процвітання.
Нехай не зникає любові тепло,
Бажаю, життя щоб цікавим було!

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День літнього сонцестояння: яскраві листівки / Фото: pinterest
День літнього сонцестояння: яскраві листівки / Фото: pinterest

***

Засяє сонце високо,
Сонцестояння вже прийшло.
Земля його теплом зігріта,
Сьогодні день маківки літа!

День літнього сонцестояння: милі картинки та привітання / Фото: pinterest
День літнього сонцестояння: милі картинки та привітання / Фото: pinterest

***

Порадуйся світлому
Довгому дню,
Вітай неодмінно
Свою ти рідню.

Найкращі вітання на День літнього сонцестояння / Фото: pinterest
Найкращі вітання на День літнього сонцестояння / Фото: pinterest

Літнє сонцестояння: ніжні вітання у прозі

***

Вітаю з найдовшим днем! Нехай таким же довгим, нескінченним та світлим буде щастя! Нехай запанує мир і сонячне світло ніколи не покине нас!

Добрі листівки з Днем літнього сонцестояння / Фото: pinterest
Добрі листівки з Днем літнього сонцестояння / Фото: pinterest

***

Вітаю із Днем літнього сонцестояння. Бажаю прекрасного літа, чудових днів, мирного неба та гармонії почуттів.

Гарні побажання на День літнього сонцестояння / Фото: pinterest
Гарні побажання на День літнього сонцестояння / Фото: pinterest

***

У День літнього сонцестояння спрямуйте свої думки у позитивне русло, докладіть усіх сил на формулювання мрії і загадайте заповітне бажання. А моє бажання – нехай виповниться ваше!

Раніше ми публікували календар вихідних днів та свят у червні 2022 року в Україні. Також розповідали, коли будуть Спаси у 2022 році.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
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