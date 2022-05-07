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СЕГОДНЯ Лайфхакер Астрология

Три знака зодиака, с которыми ничего не страшно: гороскоп для всех

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
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7 мая, 20:52
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Узнайте, кто по гороскопу считается самыми стрессоустойчивыми людьми, которые способны успокоить любого паникера.
Знаки зодиака, с которыми ничего не страшно
Знаки зодиака, с которыми ничего не страшно / Фото: Unsplash, Коллаж: Сегодня

Мы уже рассказывали о знаках зодиака, которые ничего не боятся и считаются самыми смелыми. Но есть люди, способные одним своим присутствием придать отваги окружающим, вселить в них спокойствие и прогнать страхи.

Предлагаем вам узнать, с кем из представителей зодиакального круга нечего бояться, по мнению астрологов.

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Овен

Овен (21 марта – 20 апреля)
Овен (21 марта – 20 апреля) / Фото: Коллаж: Сегодня

Овен – по натуре знак отважный, предприимчивый и в некотором смысле дерзкий. Он не боится собственных проблем и так же легко расправляется с чужими страхами . В запасе у Овна найдется парочка нестандартных решений для самых сложных ситуаций. А в компании с ним присутствует ощущение, о котором говорят "как за каменной стеной".

Скорпион

Скорпион (24 октября – 23 ноября)
Скорпион (24 октября – 23 ноября)

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Скорпион не только внешне производит впечатление брутального, смелого и уверенного в себе человека. Но и его внутренний настрой полностью соответствует такому образу. Это действует как магнит и не может не притягивать окружающих. А кроме того, с такого смельчака хочется брать пример и тоже ничего не бояться.

Водолей

Водолей (21 января – 19 февраля)
Водолей (21 января – 19 февраля) / Фото: Коллаж: Сегодня

Водолеи славятся своим дружелюбием, искренностью и одновременно стремлением к свободе и справедливости. Они способны действовать на окружающих успокаивающе , несмотря на то, что сами при этом часто пребывают в состоянии страха или стресса. Люди доверяют им, потому что из уст Водолея слова "все будет хорошо" звучат очень убедительно.

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Ранее мы рассказывали, какие знаки зодиака будет сопровождать удача в мае-2022. А еще узнайте, кому обязательно повезет в любви в 2022 году.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
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